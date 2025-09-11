Daugiau apie SAAS

SaaSGo kaina (SAAS)

1 SAAS į USD – tiesioginė kaina:

$0.04480833
+0.20%1D
SaaSGo (SAAS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:32:23(UTC+8)

SaaSGo (SAAS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.04344842
24 val. žemiausia
$ 0.04662906
24 val. aukščiausia

$ 0.04344842
$ 0.04662906
$ 0.09092
$ 0.02753613
+1.22%

+0.23%

-2.35%

-2.35%

SaaSGo (SAAS) realiojo laiko kaina yra $0.04480833. Per pastarąsias 24 valandas SAAS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04344842 iki aukščiausios $ 0.04662906 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SAAS kaina yra $ 0.09092, o žemiausia – $ 0.02753613.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SAAS per pastarąją valandą pasikeitė +1.22%, per 24 valandas – +0.23%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SaaSGo (SAAS) rinkos informacija

$ 35.91M
$ 35.91M$ 35.91M

$ 44.89M
$ 44.89M$ 44.89M

800.00M
800.00M 800.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė SaaSGo rinkos kapitalizacija yra $ 35.91M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SAAS apyvartoje yra 800.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 44.89M

SaaSGo (SAAS) kainos istorija USD

Šiandienos SaaSGo kainos pokytis į USD: $ +0.00010182.
SaaSGo 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0012700204.
SaaSGo 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0077249874.
SaaSGo 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.02539355519149025.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00010182+0.23%
30 dienų$ +0.0012700204+2.83%
60 dienų$ -0.0077249874-17.24%
90 dienų$ -0.02539355519149025-36.17%

Kas yra SaaSGo (SAAS)

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

SaaSGo (SAAS) išteklius

Oficiali svetainė

SaaSGo kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SaaSGo (SAAS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SaaSGo (SAAS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SaaSGo prognozes.

Peržiūrėkite SaaSGo kainos prognozę dabar!

SAAS į vietos valiutas

SaaSGo (SAAS) Tokenomika

Supratimas apie SaaSGo (SAAS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SAASišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SaaSGo (SAAS)

Kiek SaaSGo(SAAS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SAAS kaina USD valiuta yra 0.04480833USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SAAS į USD kaina?
Dabartinė SAAS kaina USD valiuta yra $ 0.04480833. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SaaSGo rinkos kapitalizacija?
SAAS rinkos kapitalizacija yra $ 35.91MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SAAS apyvartoje?
SAAS apyvartoje yra 800.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SAAS kaina?
SAAS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.09092USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SAAS kaina?
SAAS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.02753613USD.
Kokia yra SAAS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SAAS yra --USD.
Ar SAAS kaina šiais metais kils?
SAAS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SAAS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
SaaSGo (SAAS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

