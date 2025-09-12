Daugiau apie RKEY

RKEY Kainos informacija

RKEY Oficiali svetainė

RKEY Tokenomika

RKEY Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Rkey logotipas

Rkey kaina (RKEY)

Neįtraukta į sąrašą

1 RKEY į USD – tiesioginė kaina:

$0.0024654
$0.0024654$0.0024654
+1.80%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Rkey (RKEY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:01:59(UTC+8)

Rkey (RKEY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00238534
$ 0.00238534$ 0.00238534
24 val. žemiausia
$ 0.00247654
$ 0.00247654$ 0.00247654
24 val. aukščiausia

$ 0.00238534
$ 0.00238534$ 0.00238534

$ 0.00247654
$ 0.00247654$ 0.00247654

$ 0.00959271
$ 0.00959271$ 0.00959271

$ 0
$ 0$ 0

+0.74%

+1.86%

-9.13%

-9.13%

Rkey (RKEY) realiojo laiko kaina yra $0.0024654. Per pastarąsias 24 valandas RKEY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00238534 iki aukščiausios $ 0.00247654 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RKEY kaina yra $ 0.00959271, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RKEY per pastarąją valandą pasikeitė +0.74%, per 24 valandas – +1.86%, o per pastarąsias 7 dienas – -9.13%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Rkey (RKEY) rinkos informacija

$ 915.28K
$ 915.28K$ 915.28K

--
----

$ 2.46M
$ 2.46M$ 2.46M

371.25M
371.25M 371.25M

995,833,334.0
995,833,334.0 995,833,334.0

Dabartinė Rkey rinkos kapitalizacija yra $ 915.28K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. RKEY apyvartoje yra 371.25M vienetų, o bendras kiekis siekia 995833334.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.46M

Rkey (RKEY) kainos istorija USD

Šiandienos Rkey kainos pokytis į USD: $ 0.
Rkey 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002330559.
Rkey 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000940535.
Rkey 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00032575080989042.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.86%
30 dienų$ -0.0002330559-9.45%
60 dienų$ +0.0000940535+3.81%
90 dienų$ -0.00032575080989042-11.67%

Kas yra Rkey (RKEY)

In the ever-evolving landscape of finance and investment, the concept of tokenization has emerged as a transformative force, poised to revolutionize traditional asset ownership. RKEY stands at the forefront of this paradigm shift, focusing on the tokenization of real-world assets, with a primary focus on real estate. Tokenization, the process of converting ownership rights of an asset into digital tokens on a blockchain, offers unparalleled accessibility, liquidity, and transparency. In our venture, we aim to harness the power of tokenization to democratize real estate investment, providing individuals with previously unattainable opportunities to participate in lucrative property ventures.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Rkey (RKEY) išteklius

Oficiali svetainė

Rkey kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Rkey (RKEY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Rkey (RKEY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Rkey prognozes.

Peržiūrėkite Rkey kainos prognozę dabar!

RKEY į vietos valiutas

Rkey (RKEY) Tokenomika

Supratimas apie Rkey (RKEY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RKEYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Rkey (RKEY)

Kiek Rkey(RKEY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė RKEY kaina USD valiuta yra 0.0024654USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė RKEY į USD kaina?
Dabartinė RKEY kaina USD valiuta yra $ 0.0024654. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Rkey rinkos kapitalizacija?
RKEY rinkos kapitalizacija yra $ 915.28KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra RKEY apyvartoje?
RKEY apyvartoje yra 371.25MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) RKEY kaina?
RKEY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00959271USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) RKEY kaina?
RKEY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra RKEY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis RKEY yra --USD.
Ar RKEY kaina šiais metais kils?
RKEY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite RKEY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:01:59(UTC+8)

Rkey (RKEY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.