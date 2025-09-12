Daugiau apie QUAIN

QUAIN kaina (QUAIN)

1 QUAIN į USD – tiesioginė kaina:

$0.00011965
+2.40%1D
mexc
USD
QUAIN (QUAIN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:14:29(UTC+8)

QUAIN (QUAIN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0
$ 0.01004267
$ 0
+0.88%

+2.49%

+2.79%

+2.79%

QUAIN (QUAIN) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas QUAIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia QUAIN kaina yra $ 0.01004267, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, QUAIN per pastarąją valandą pasikeitė +0.88%, per 24 valandas – +2.49%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.79%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

QUAIN (QUAIN) rinkos informacija

$ 119.67K
--
$ 119.67K
999.85M
999,850,809.048578
Dabartinė QUAIN rinkos kapitalizacija yra $ 119.67K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. QUAIN apyvartoje yra 999.85M vienetų, o bendras kiekis siekia 999850809.048578. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 119.67K

QUAIN (QUAIN) kainos istorija USD

Šiandienos QUAIN kainos pokytis į USD: $ 0.
QUAIN 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
QUAIN 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
QUAIN 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.49%
30 dienų$ 0-16.93%
60 dienų$ 0-59.94%
90 dienų$ 0--

Kas yra QUAIN (QUAIN)

What is Quain? Quain is an advanced RWA & AI agent designed to analyze and recognize all financial markets while offering diverse investment options to crypto users. It aims to open new investment opportunities with a single click in the near future. By scanning the Solana ecosystem, the entire cryptocurrency market, precious metals, and leading stock indices such as NIKKEI, SHANGHAI, NASDAQ, EURONEXT, and NYSE, Quain provides its users with valuable insights. (Detailed information about the capability to trade in these markets will be shared soon.) Quain serves as an innovative RWA & AI agent that unites all financial instruments on a single platform, ensuring seamless access for its users.

QUAIN (QUAIN) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

QUAIN kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos QUAIN (QUAIN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų QUAIN (QUAIN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes QUAIN prognozes.

Peržiūrėkite QUAIN kainos prognozę dabar!

QUAIN į vietos valiutas

QUAIN (QUAIN) Tokenomika

Supratimas apie QUAIN (QUAIN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie QUAINišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie QUAIN (QUAIN)

Kiek QUAIN(QUAIN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė QUAIN kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė QUAIN į USD kaina?
Dabartinė QUAIN kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra QUAIN rinkos kapitalizacija?
QUAIN rinkos kapitalizacija yra $ 119.67KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra QUAIN apyvartoje?
QUAIN apyvartoje yra 999.85MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) QUAIN kaina?
QUAIN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01004267USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) QUAIN kaina?
QUAIN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra QUAIN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis QUAIN yra --USD.
Ar QUAIN kaina šiais metais kils?
QUAIN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite QUAIN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:14:29(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.