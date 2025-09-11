Pumpkin kaina (PKIN)
Pumpkin (PKIN) realiojo laiko kaina yra $0.00089755. Per pastarąsias 24 valandas PKIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00087045 iki aukščiausios $ 0.00090674 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PKIN kaina yra $ 0.03355328, o žemiausia – $ 0.00079413.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PKIN per pastarąją valandą pasikeitė +1.49%, per 24 valandas – +1.31%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.81%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Pumpkin rinkos kapitalizacija yra $ 786.29K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PKIN apyvartoje yra 874.42M vienetų, o bendras kiekis siekia 934410279.682731. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 840.24K
Šiandienos Pumpkin kainos pokytis į USD: $ 0.
Pumpkin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002065873.
Pumpkin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0005973288.
Pumpkin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+1.31%
|30 dienų
|$ -0.0002065873
|-23.01%
|60 dienų
|$ -0.0005973288
|-66.55%
|90 dienų
|$ 0
|--
Pumpkin is a game-changing protocol engineered to revolutionize token launches by seamlessly aligning the interests of both token creators and token holders. By incorporating innovative features such as fee sharing, staking, and milestone-based progress tracking, Pumpkin fosters sustainable growth and ensures a transparent and secure launch process. The fee sharing model incentivizes long-term commitment from all parties, while staking mechanisms empower holders to actively participate in governance and support the ecosystem. Additionally, milestone checkpoints provide clear benchmarks, enhancing accountability and trust throughout the project’s lifecycle. These robust features collectively safeguard against rug pulls and other malicious activities, establishing Pumpkin as a reliable and forward-thinking platform for launching tokens with confidence and integrity. Through its comprehensive approach, Pumpkin not only streamlines the token launch process but also builds a resilient community dedicated to the success and longevity of each project it supports.
