Pugg kaina (PUGG)
+0.16%
+1.56%
-17.93%
-17.93%
Pugg (PUGG) realiojo laiko kaina yra $0.00015492. Per pastarąsias 24 valandas PUGG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00015077 iki aukščiausios $ 0.00015761 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PUGG kaina yra $ 0.00275578, o žemiausia – $ 0.00009928.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PUGG per pastarąją valandą pasikeitė +0.16%, per 24 valandas – +1.56%, o per pastarąsias 7 dienas – -17.93%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Pugg rinkos kapitalizacija yra $ 151.42K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PUGG apyvartoje yra 999.99M vienetų, o bendras kiekis siekia 999989936.865111. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 151.42K
Šiandienos Pugg kainos pokytis į USD: $ 0.
Pugg 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000254037.
Pugg 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000125176.
Pugg 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00009100350881912447.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+1.56%
|30 dienų
|$ -0.0000254037
|-16.39%
|60 dienų
|$ -0.0000125176
|-8.08%
|90 dienų
|$ -0.00009100350881912447
|-37.00%
THE NEW META IS HERE PUGG & FRIENDS $PUGG is the forgotten, retarded friend of Pepe $PUGG is the new memecoin from the Pepe family has arrived. a community-driven meme token launched on the Solana blockchain, This is just the beginning of an epic adventure. With $PUGG, the bull run is about to get wildly exciting. represents a cultural movement to reignite confidence and momentum across Solana through memes, social engagement, and collective narrative. Built purely for fun and fueled by the community
