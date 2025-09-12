Daugiau apie $PLATH

PLATH kaina ($PLATH)

Neįtraukta į sąrašą

1 $PLATH į USD – tiesioginė kaina:

$0.00021488
+3.30%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
PLATH ($PLATH) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:27:00(UTC+8)

PLATH ($PLATH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0

$ 0

$ 0.00150056
$ 0.00150056

$ 0

-0.27%

+3.35%

+4.57%

+4.57%

PLATH ($PLATH) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas $PLATH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $PLATH kaina yra $ 0.00150056, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $PLATH per pastarąją valandą pasikeitė -0.27%, per 24 valandas – +3.35%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.57%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

PLATH ($PLATH) rinkos informacija

$ 207.89K

--
$ 207.89K

967.00M

966,999,775.1679231

Dabartinė PLATH rinkos kapitalizacija yra $ 207.89K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $PLATH apyvartoje yra 967.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 966999775.1679231. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 207.89K

PLATH ($PLATH) kainos istorija USD

Šiandienos PLATH kainos pokytis į USD: $ 0.
PLATH 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
PLATH 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
PLATH 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+3.35%
30 dienų$ 0-17.36%
60 dienų$ 0-59.20%
90 dienų$ 0--

Kas yra PLATH ($PLATH)

PLATH is a meme coin with a charitable purpose to support the endangered Platypus. PLATH donate to conservation efforts to support platypuses at market cap milestones. PLATH have adopted a growing number Platypuses from the WWF and have a charity road map with set goals to support research into conservation efforts with Platypus sanctuary's. PLATH is also a fun meme, with various different characters in our unique style drawn by the artist on our team. The team at PLATH have developed NFT's, which are verified by tensor.trade.

PLATH ($PLATH) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

PLATH kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos PLATH ($PLATH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PLATH ($PLATH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PLATH prognozes.

Peržiūrėkite PLATH kainos prognozę dabar!

$PLATH į vietos valiutas

PLATH ($PLATH) Tokenomika

Supratimas apie PLATH ($PLATH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie $PLATHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie PLATH ($PLATH)

Kiek PLATH($PLATH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė $PLATH kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė $PLATH į USD kaina?
Dabartinė $PLATH kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra PLATH rinkos kapitalizacija?
$PLATH rinkos kapitalizacija yra $ 207.89KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra $PLATH apyvartoje?
$PLATH apyvartoje yra 967.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) $PLATH kaina?
$PLATH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00150056USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) $PLATH kaina?
$PLATH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra $PLATH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis $PLATH yra --USD.
Ar $PLATH kaina šiais metais kils?
$PLATH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite $PLATH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:27:00(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.