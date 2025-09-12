Passage kaina (PASG)
+0.14%
-3.63%
-17.53%
-17.53%
Passage (PASG) realiojo laiko kaina yra $0.00111297. Per pastarąsias 24 valandas PASG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00107874 iki aukščiausios $ 0.00120674 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PASG kaina yra $ 0.119904, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PASG per pastarąją valandą pasikeitė +0.14%, per 24 valandas – -3.63%, o per pastarąsias 7 dienas – -17.53%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Passage rinkos kapitalizacija yra $ 1.46M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PASG apyvartoje yra 1.30B vienetų, o bendras kiekis siekia 1346493755.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.50M
Šiandienos Passage kainos pokytis į USD: $ 0.
Passage 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002046110.
Passage 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003191829.
Passage 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000133254877325577.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-3.63%
|30 dienų
|$ -0.0002046110
|-18.38%
|60 dienų
|$ -0.0003191829
|-28.67%
|90 dienų
|$ -0.0000133254877325577
|-1.18%
Passage empowers brands to host engaging, immersive virtual events that captivate audiences and foster real connection. With 1-click access, users can instantly dive into stunning 3D environments and spatial audio/video on any device, without the need for downloads or special hardware. Through its integration with Unreal Engine, Passage allows teams to effortlessly create dynamic, gamified experiences that elevate their brand presence and keep attendees engaged, going beyond traditional platforms like Zoom or Teams. Passage brings digital events to life, making it easy to deliver impactful, memorable online experiences.
