Sužinokite pagrindines įžvalgas apiePassage (PASG), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Passage (PASG) Informacija

Passage empowers brands to host engaging, immersive virtual events that captivate audiences and foster real connection.

With 1-click access, users can instantly dive into stunning 3D environments and spatial audio/video on any device, without the need for downloads or special hardware. Through its integration with Unreal Engine, Passage allows teams to effortlessly create dynamic, gamified experiences that elevate their brand presence and keep attendees engaged, going beyond traditional platforms like Zoom or Teams. Passage brings digital events to life, making it easy to deliver impactful, memorable online experiences.

Oficiali svetainė:
https://passage.io
Baltoji knyga:
https://passage.io/whitepaper

Passage (PASG) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Passage (PASG) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 1.62M
$ 1.62M
Bendra pasiūla:
$ 1.35B
$ 1.35B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 1.30B
$ 1.30B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 1.67M
$ 1.67M
Visų laikų rekordas:
$ 0.119904
$ 0.119904
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.00124364
$ 0.00124364

Passage (PASG) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Passage (PASG) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų PASG tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek PASG tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate PASG tokenomiką, galite peržiūrėti PASG tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

