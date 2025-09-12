OneLedger kaina (OLT)
OneLedger (OLT) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas OLT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OLT kaina yra $ 0.108259, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OLT per pastarąją valandą pasikeitė -0.67%, per 24 valandas – -1.97%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.30%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė OneLedger rinkos kapitalizacija yra $ 129.54K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. OLT apyvartoje yra 434.60M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 298.06K
Šiandienos OneLedger kainos pokytis į USD: $ 0.
OneLedger 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
OneLedger 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
OneLedger 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-1.97%
|30 dienų
|$ 0
|-57.15%
|60 dienų
|$ 0
|-77.30%
|90 dienų
|$ 0
|--
OneLedger enables you to focus building your business application through OneLedger modularization tools, which will communicate with OneLedger protocol using its API gateway. This mechanism will make your business application interact with different public and private blockchains synchronously through corresponding side chains implemented in OneLedger platform. OneLedger defines a three-layer consensus protocol to enable more effective integration of different blockchain applications. Business logic can be implemented by the first layer – a configurable role-based consensus protocol leveraging hierarchical grouping similar to the structure of Merkle Tree. The side chain consensus protocol can move consensus traffic from the main chain with public consensus to the side chain with high performance and efficiency. OneLedger block structure enables the synchronization and reference between the three-layer consensus. The company works as a cross-ledger blockchain platform for people to make exchanges through business methodology. Not only that, but it’s also developed using the enterprise blockchain technology solutions that are running across the globe like something the world has never seen. One Ledger also operates as a powerful consensus engine that will help people with governance, so they can rest assured their transactions are being completed legitimately. The SDK on the platform is also highly customizable. And the platform, in general, is highly scalable and reliable. The architecture of the One Leger is built around the focal point of building your business software through the One Ledger modularization tools. They are set up to communicate with One Leger’s advanced protocol via the unique API gateway used by the platform developers. The new method of operation is designed to make your business application work together with different private and public blockchains in synchronicity by way of side chains that work together and are implemented via the One Ledger platform. The platform is designed to help people in a wide range of different business models. People in finance, agriculture, transportation, manufacturing and just about anything else will benefit highly from the One Ledger protocol. It works with Bitcoin, Ethereum, HyperLedger and several other platforms.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.