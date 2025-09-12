Daugiau apie ONEID

1 ONEID į USD – tiesioginė kaina:

$0.00198945
$0.00198945$0.00198945
+0.50%1D
OneID (ONEID) kainos grafikas realiu laiku
OneID (ONEID) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00194773
$ 0.00194773$ 0.00194773
24 val. žemiausia
$ 0.0020369
$ 0.0020369$ 0.0020369
24 val. aukščiausia

$ 0.00194773
$ 0.00194773$ 0.00194773

$ 0.0020369
$ 0.0020369$ 0.0020369

$ 0.00559682
$ 0.00559682$ 0.00559682

$ 0.0016588
$ 0.0016588$ 0.0016588

+0.79%

+0.50%

+4.43%

+4.43%

OneID (ONEID) realiojo laiko kaina yra $0.00198945. Per pastarąsias 24 valandas ONEID svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00194773 iki aukščiausios $ 0.0020369 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ONEID kaina yra $ 0.00559682, o žemiausia – $ 0.0016588.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ONEID per pastarąją valandą pasikeitė +0.79%, per 24 valandas – +0.50%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.43%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

OneID (ONEID) rinkos informacija

$ 994.72K
$ 994.72K$ 994.72K

--
----

$ 1.99M
$ 1.99M$ 1.99M

500.00M
500.00M 500.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė OneID rinkos kapitalizacija yra $ 994.72K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ONEID apyvartoje yra 500.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.99M

OneID (ONEID) kainos istorija USD

Šiandienos OneID kainos pokytis į USD: $ 0.
OneID 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003333355.
OneID 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0004439676.
OneID 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.000277995458781487.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.50%
30 dienų$ -0.0003333355-16.75%
60 dienų$ -0.0004439676-22.31%
90 dienų$ -0.000277995458781487-12.26%

Kas yra OneID (ONEID)

OneID is your all-access identity pass to the open internet. We’re building the identity layer for Web3 — a universal, self-sovereign identity that works across 100+ blockchains. In addition, our OneID SDK & API empowers developers to build on-chain identities with ease. We're committed to simplifying access to diverse networks and managing Web3 identities, thereby improving user convenience. Our focus extends beyond creating on-chain identities; we're passionate about empowering users to explore the digital world effortlessly with a single, universal identity. OneID for all blockchains, all utilities, and all possibilities.

OneID (ONEID) išteklius

OneID kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos OneID (ONEID) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų OneID (ONEID) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes OneID prognozes.

Peržiūrėkite OneID kainos prognozę dabar!

OneID (ONEID) Tokenomika

Supratimas apie OneID (ONEID) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ONEIDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie OneID (ONEID)

Kiek OneID(ONEID) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ONEID kaina USD valiuta yra 0.00198945USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ONEID į USD kaina?
Dabartinė ONEID kaina USD valiuta yra $ 0.00198945. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra OneID rinkos kapitalizacija?
ONEID rinkos kapitalizacija yra $ 994.72KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ONEID apyvartoje?
ONEID apyvartoje yra 500.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ONEID kaina?
ONEID pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00559682USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ONEID kaina?
ONEID pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0016588USD.
Kokia yra ONEID prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ONEID yra --USD.
Ar ONEID kaina šiais metais kils?
ONEID šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ONEID kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.