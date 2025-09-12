Daugiau apie OCX

Ocelex kaina (OCX)

1 OCX į USD – tiesioginė kaina:

$0.00365977
+2.20%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
Ocelex (OCX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:56:46(UTC+8)

Ocelex (OCX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00357882
24 val. žemiausia
$ 0.00373778
24 val. aukščiausia

$ 0.00357882
$ 0.00373778
$ 0.00766828
$ 0.00348673
-0.07%

+2.26%

-2.56%

-2.56%

Ocelex (OCX) realiojo laiko kaina yra $0.00365977. Per pastarąsias 24 valandas OCX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00357882 iki aukščiausios $ 0.00373778 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OCX kaina yra $ 0.00766828, o žemiausia – $ 0.00348673.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OCX per pastarąją valandą pasikeitė -0.07%, per 24 valandas – +2.26%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.56%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Ocelex (OCX) rinkos informacija

$ 55.98K
--
$ 781.33K
15.29M
213,494,832.8289008
Dabartinė Ocelex rinkos kapitalizacija yra $ 55.98K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. OCX apyvartoje yra 15.29M vienetų, o bendras kiekis siekia 213494832.8289008. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 781.33K

Ocelex (OCX) kainos istorija USD

Šiandienos Ocelex kainos pokytis į USD: $ 0.
Ocelex 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0007772473.
Ocelex 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0007152991.
Ocelex 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.000832900161342909.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.26%
30 dienų$ -0.0007772473-21.23%
60 dienų$ -0.0007152991-19.54%
90 dienų$ -0.000832900161342909-18.53%

Kas yra Ocelex (OCX)

Ocelex democratizes sophisticated liquidity strategies, seamlessly connecting everyday traders with expert-level capabilities. The platform features a competitive ecosystem of Automated Liquidity Managers (ALMs) and strategists, all striving to optimize returns, minimize risks like impermanent loss, and boost overall efficiency for every user. Concentrated liquidity positions provided by ALMs are meticulously optimized for maximum fee generation and minimal slippage, facilitating a smooth trading experience. The integration with professional liquidity strategists ensures the effective management of rewards distribution and liquidity, providing active management to enhance fee returns.

Ocelex (OCX) išteklius

Oficiali svetainė

Ocelex kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Ocelex (OCX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ocelex (OCX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ocelex prognozes.

Peržiūrėkite Ocelex kainos prognozę dabar!

OCX į vietos valiutas

Ocelex (OCX) Tokenomika

Supratimas apie Ocelex (OCX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OCXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Ocelex (OCX)

Kiek Ocelex(OCX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OCX kaina USD valiuta yra 0.00365977USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OCX į USD kaina?
Dabartinė OCX kaina USD valiuta yra $ 0.00365977. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Ocelex rinkos kapitalizacija?
OCX rinkos kapitalizacija yra $ 55.98KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OCX apyvartoje?
OCX apyvartoje yra 15.29MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OCX kaina?
OCX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00766828USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OCX kaina?
OCX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00348673USD.
Kokia yra OCX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OCX yra --USD.
Ar OCX kaina šiais metais kils?
OCX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OCX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:56:46(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.