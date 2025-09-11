Daugiau apie NSTR

Nostra (NSTR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:36:01(UTC+8)

Nostra (NSTR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
Nostra (NSTR) realiojo laiko kaina yra $0.01886437. Per pastarąsias 24 valandas NSTR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01881591 iki aukščiausios $ 0.01893915 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NSTR kaina yra $ 0.220377, o žemiausia – $ 0.01865422.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NSTR per pastarąją valandą pasikeitė +0.06%, per 24 valandas – +0.09%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.27%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Nostra (NSTR) rinkos informacija

Dabartinė Nostra rinkos kapitalizacija yra $ 1.89M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NSTR apyvartoje yra 100.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.89M

Nostra (NSTR) kainos istorija USD

Šiandienos Nostra kainos pokytis į USD: $ 0.
Nostra 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0029834925.
Nostra 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0034296990.
Nostra 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.09%
30 dienų$ -0.0029834925-15.81%
60 dienų$ -0.0034296990-18.18%
90 dienų$ 0--

Kas yra Nostra (NSTR)

Nostra is the crypto Super App where you can fulfill all your crypto needs in one place. Say goodbye to navigating multiple applications and hello to a seamless crypto experience. With Nostra, you can lend, borrow, swap, and bridge cryptocurrencies. Whether you're looking to earn interest, trade assets, or diversify your portfolio, Nostra offers a secure and user-friendly interface ready to onboard the next one billion users. NSTR is the governance token powering Nostra. By holding NSTR, you will have a direct voice in shaping Nostra’s evolution and driving our shared vision: delivering decentralized financial services to everyone.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Nostra (NSTR) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Nostra kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Nostra (NSTR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Nostra (NSTR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Nostra prognozes.

Peržiūrėkite Nostra kainos prognozę dabar!

NSTR į vietos valiutas

Nostra (NSTR) Tokenomika

Supratimas apie Nostra (NSTR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NSTRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Nostra (NSTR)

Kiek Nostra(NSTR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NSTR kaina USD valiuta yra 0.01886437USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NSTR į USD kaina?
Dabartinė NSTR kaina USD valiuta yra $ 0.01886437. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Nostra rinkos kapitalizacija?
NSTR rinkos kapitalizacija yra $ 1.89MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NSTR apyvartoje?
NSTR apyvartoje yra 100.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NSTR kaina?
NSTR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.220377USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NSTR kaina?
NSTR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01865422USD.
Kokia yra NSTR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NSTR yra --USD.
Ar NSTR kaina šiais metais kils?
NSTR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NSTR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:36:01(UTC+8)

