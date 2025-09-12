Daugiau apie NICO

NICO kaina (NICO)

Neįtraukta į sąrašą

1 NICO į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
NICO (NICO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:43:05(UTC+8)

NICO (NICO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0004688
$ 0.0004688$ 0.0004688

$ 0.0000039
$ 0.0000039$ 0.0000039

--

--

+5.30%

+5.30%

NICO (NICO) realiojo laiko kaina yra $0.00000559. Per pastarąsias 24 valandas NICO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NICO kaina yra $ 0.0004688, o žemiausia – $ 0.0000039.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NICO per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +5.30%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

NICO (NICO) rinkos informacija

$ 5.59K
$ 5.59K$ 5.59K

--
----

$ 5.59K
$ 5.59K$ 5.59K

999.80M
999.80M 999.80M

999,801,683.340961
999,801,683.340961 999,801,683.340961

Dabartinė NICO rinkos kapitalizacija yra $ 5.59K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NICO apyvartoje yra 999.80M vienetų, o bendras kiekis siekia 999801683.340961. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.59K

NICO (NICO) kainos istorija USD

Šiandienos NICO kainos pokytis į USD: $ 0.
NICO 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000018368.
NICO 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000052494.
NICO 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ -0.0000018368-32.85%
60 dienų$ -0.0000052494-93.90%
90 dienų$ 0--

Kas yra NICO (NICO)

Niconico.ai is an intelligent copilot designed to enhance your experience on the Solana blockchain. By leveraging APIs from DeepSeek, Helius, and Privy, it offers AI-driven assistance for seamless on-chain interactions. Key features include trend analysis, token insights, on-chain execution, price predictions, and comprehensive token analysis. The platform emphasizes simplicity, requiring only an email to get started—no registrations, waitlists, or wallet connections. NICONICO The native token, NICO, facilitates various functionalities within the ecosystem. As of February 19, 2025, NICO is trading at approximately $0.001546, with a 24-hour trading volume of $4.95 million. For more information and updates, visit their official website or follow their Twitter account

NICO (NICO) išteklius

Oficiali svetainė

NICO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos NICO (NICO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NICO (NICO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NICO prognozes.

Peržiūrėkite NICO kainos prognozę dabar!

NICO į vietos valiutas

NICO (NICO) Tokenomika

Supratimas apie NICO (NICO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NICOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie NICO (NICO)

Kiek NICO(NICO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NICO kaina USD valiuta yra 0.00000559USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NICO į USD kaina?
Dabartinė NICO kaina USD valiuta yra $ 0.00000559. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra NICO rinkos kapitalizacija?
NICO rinkos kapitalizacija yra $ 5.59KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NICO apyvartoje?
NICO apyvartoje yra 999.80MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NICO kaina?
NICO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0004688USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NICO kaina?
NICO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0000039USD.
Kokia yra NICO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NICO yra --USD.
Ar NICO kaina šiais metais kils?
NICO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NICO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:43:05(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.