mondo kaina (MONDO)

Neįtraukta į sąrašą

1 MONDO į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+0.20%1D
mondo (MONDO) kainos grafikas realiu laiku
mondo (MONDO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.04%

+0.27%

+10.47%

+10.47%

mondo (MONDO) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas MONDO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MONDO kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MONDO per pastarąją valandą pasikeitė +0.04%, per 24 valandas – +0.27%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.47%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

mondo (MONDO) rinkos informacija

$ 21.44K
$ 21.44K$ 21.44K

--
----

$ 21.44K
$ 21.44K$ 21.44K

990.43M
990.43M 990.43M

990,429,196.048839
990,429,196.048839 990,429,196.048839

Dabartinė mondo rinkos kapitalizacija yra $ 21.44K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MONDO apyvartoje yra 990.43M vienetų, o bendras kiekis siekia 990429196.048839. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 21.44K

mondo (MONDO) kainos istorija USD

Šiandienos mondo kainos pokytis į USD: $ 0.
mondo 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
mondo 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
mondo 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.27%
30 dienų$ 0+18.33%
60 dienų$ 0+23.52%
90 dienų$ 0--

Kas yra mondo (MONDO)

$mondo is more than just a meme, its a cult Mondo is fueled by creativity, innovation, and a strong community spirit. Our team of talented artists and animators is dedicated to building an engaging and collaborative ecosystem. We believe in empowering our community to shape Mondo’s future and are thrilled to have you with us on this journey. $mondo is here to make memecoins great again. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $mondo is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $mondo show you the way.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

mondo (MONDO) išteklius

Oficiali svetainė

mondo kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos mondo (MONDO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų mondo (MONDO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes mondo prognozes.

Peržiūrėkite mondo kainos prognozę dabar!

MONDO į vietos valiutas

mondo (MONDO) Tokenomika

Supratimas apie mondo (MONDO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MONDOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie mondo (MONDO)

Kiek mondo(MONDO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MONDO kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MONDO į USD kaina?
Dabartinė MONDO kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra mondo rinkos kapitalizacija?
MONDO rinkos kapitalizacija yra $ 21.44KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MONDO apyvartoje?
MONDO apyvartoje yra 990.43MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MONDO kaina?
MONDO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MONDO kaina?
MONDO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra MONDO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MONDO yra --USD.
Ar MONDO kaina šiais metais kils?
MONDO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MONDO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
