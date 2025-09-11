OKZOO (AIOT) realiojo laiko kaina yra $ 1.42324. Per pastarąsias 24 valandas AIOT svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.38449 iki aukščiausios $ 1.4529 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AIOT kaina yra $ 2.022925810880365, o žemiausia – $ 0.04452569076105928.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AIOT per pastarąją valandą pasikeitė +0.11%, per 24 valandas – -0.26%, o per pastarąsias 7 dienas – -11.92%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
OKZOO (AIOT) rinkos informacija
$ 117.44M
$ 74.01K
$ 1.42B
82.52M
1,000,000,000
1,000,000,000
8.25%
BSC
Dabartinė OKZOO rinkos kapitalizacija yra $ 117.44M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 74.01K. AIOT apyvartoje yra 82.52M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.42B
OKZOO (AIOT) kainos istorija USD
Stebėkite OKZOO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0037116
-0.26%
30 dienų
$ +0.91998
+182.80%
60 dienų
$ +1.20856
+562.95%
90 dienų
$ +1.30536
+1,107.36%
OKZOO kainos pokytis šiandien
Šiandien AIOT užfiksuotas $ -0.0037116 (-0.26%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
OKZOO 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.91998 (+182.80%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
OKZOO 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AIOT rodiklis pasikeitė $ +1.20856 (+562.95% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
OKZOO 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +1.30536 (+1,107.36%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir OKZOO (AIOT) pokyčius?
OKZOO introduces the world's first urban-scale decentralized environmental data network through an interconnected system of physical AIoT devices. By blending AI with decentralized Internet of Things (DeIoT), OKZOO distributes portable machines with micro sensor nodes that collect both external and household environmental data through engaging AI pet companions. Users contribute to this grassroots network while earning peer-to-peer incentives via $AIOT tokens, which can be staked for on-chain rewards and in-game benefits, creating a sustainable ecosystem that powers innovative AI environmental applications.
OKZOO kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos OKZOO (AIOT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų OKZOO (AIOT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes OKZOO prognozes.
Supratimas apie OKZOO (AIOT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AIOTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
