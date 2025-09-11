Daugiau apie AIOT

1 AIOT į USD – tiesioginė kaina:

$1.42382
$1.42382$1.42382
-0.26%1D
USD
OKZOO (AIOT) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 12:34:17(UTC+8)

OKZOO (AIOT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.38449
$ 1.38449$ 1.38449
24 val. žemiausia
$ 1.4529
$ 1.4529$ 1.4529
24 val. aukščiausia

$ 1.38449
$ 1.38449$ 1.38449

$ 1.4529
$ 1.4529$ 1.4529

$ 2.022925810880365
$ 2.022925810880365$ 2.022925810880365

$ 0.04452569076105928
$ 0.04452569076105928$ 0.04452569076105928

+0.11%

-0.26%

-11.92%

-11.92%

OKZOO (AIOT) realiojo laiko kaina yra $ 1.42324. Per pastarąsias 24 valandas AIOT svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.38449 iki aukščiausios $ 1.4529 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AIOT kaina yra $ 2.022925810880365, o žemiausia – $ 0.04452569076105928.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AIOT per pastarąją valandą pasikeitė +0.11%, per 24 valandas – -0.26%, o per pastarąsias 7 dienas – -11.92%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

OKZOO (AIOT) rinkos informacija

No.340

$ 117.44M
$ 117.44M$ 117.44M

$ 74.01K
$ 74.01K$ 74.01K

$ 1.42B
$ 1.42B$ 1.42B

82.52M
82.52M 82.52M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

8.25%

BSC

Dabartinė OKZOO rinkos kapitalizacija yra $ 117.44M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 74.01K. AIOT apyvartoje yra 82.52M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.42B

OKZOO (AIOT) kainos istorija USD

Stebėkite OKZOO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0037116-0.26%
30 dienų$ +0.91998+182.80%
60 dienų$ +1.20856+562.95%
90 dienų$ +1.30536+1,107.36%
OKZOO kainos pokytis šiandien

Šiandien AIOT užfiksuotas $ -0.0037116 (-0.26%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

OKZOO 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.91998 (+182.80%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

OKZOO 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AIOT rodiklis pasikeitė $ +1.20856 (+562.95% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

OKZOO 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +1.30536 (+1,107.36%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir OKZOO (AIOT) pokyčius?

Peržiūrėkite OKZOO kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra OKZOO (AIOT)

OKZOO introduces the world's first urban-scale decentralized environmental data network through an interconnected system of physical AIoT devices. By blending AI with decentralized Internet of Things (DeIoT), OKZOO distributes portable machines with micro sensor nodes that collect both external and household environmental data through engaging AI pet companions. Users contribute to this grassroots network while earning peer-to-peer incentives via $AIOT tokens, which can be staked for on-chain rewards and in-game benefits, creating a sustainable ecosystem that powers innovative AI environmental applications.

OKZOO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų OKZOO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti AIOTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie OKZOO mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti OKZOO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

OKZOO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos OKZOO (AIOT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų OKZOO (AIOT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes OKZOO prognozes.

Peržiūrėkite OKZOO kainos prognozę dabar!

OKZOO (AIOT) Tokenomika

Supratimas apie OKZOO (AIOT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AIOTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti OKZOO (AIOT)

Ieškote, kaip nusipirkti OKZOO? Viskas paprasta ir patogu! OKZOO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

OKZOO išteklius

Išsamesnei OKZOO analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali OKZOO svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie OKZOO

Kiek OKZOO(AIOT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AIOT kaina USD valiuta yra 1.42324USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AIOT į USD kaina?
Dabartinė AIOT kaina USD valiuta yra $ 1.42324. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra OKZOO rinkos kapitalizacija?
AIOT rinkos kapitalizacija yra $ 117.44MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AIOT apyvartoje?
AIOT apyvartoje yra 82.52MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AIOT kaina?
AIOT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.022925810880365USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AIOT kaina?
AIOT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.04452569076105928USD.
Kokia yra AIOT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AIOT yra $ 74.01KUSD.
Ar AIOT kaina šiais metais kils?
AIOT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AIOT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 12:34:17(UTC+8)

OKZOO (AIOT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

