MileVerse kaina (MVC)

Neįtraukta į sąrašą

1 MVC į USD – tiesioginė kaina:

$0.00388949
$0.00388949
+0.30%1D
USD
MileVerse (MVC) kainos grafikas realiu laiku
MileVerse (MVC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00385855
$ 0.00385855
24 val. žemiausia
$ 0.00403611
$ 0.00403611
24 val. aukščiausia

$ 0.00385855
$ 0.00385855

$ 0.00403611
$ 0.00403611

$ 0.563195
$ 0.563195

$ 0.00148106
$ 0.00148106

+0.17%

+0.30%

+5.27%

+5.27%

MileVerse (MVC) realiojo laiko kaina yra $0.00388949. Per pastarąsias 24 valandas MVC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00385855 iki aukščiausios $ 0.00403611 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MVC kaina yra $ 0.563195, o žemiausia – $ 0.00148106.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MVC per pastarąją valandą pasikeitė +0.17%, per 24 valandas – +0.30%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.27%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MileVerse (MVC) rinkos informacija

$ 10.47M
$ 10.47M

--
--

$ 11.21M
$ 11.21M

2.69B
2.69B

2,881,767,830.546767
2,881,767,830.546767

Dabartinė MileVerse rinkos kapitalizacija yra $ 10.47M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MVC apyvartoje yra 2.69B vienetų, o bendras kiekis siekia 2881767830.546767. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 11.21M

MileVerse (MVC) kainos istorija USD

Šiandienos MileVerse kainos pokytis į USD: $ 0.
MileVerse 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003794267.
MileVerse 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002433572.
MileVerse 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002422401685223394.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.30%
30 dienų$ -0.0003794267-9.75%
60 dienų$ -0.0002433572-6.25%
90 dienų$ -0.0002422401685223394-5.86%

Kas yra MileVerse (MVC)

MileVerse is a mileage exchange/integration payment platform that applies Blockchain technology to build an integrated mileage ecosystem that benefits everyone from corporations and customers to affiliated stores. MileVerse is a compound word of Mileage and Verse, meaning to build a new ecosystem of mileage services. MileVerse is an integrated mileage payment platform that provides a service that customers can use at affiliated stores by exchanging mileage that has not been used and has expired for the company‘s own currency, MVP (MileVerse-Point).

MileVerse (MVC) išteklius

Oficiali svetainė

MileVerse kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MileVerse (MVC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MileVerse (MVC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MileVerse prognozes.

Peržiūrėkite MileVerse kainos prognozę dabar!

MVC į vietos valiutas

MileVerse (MVC) Tokenomika

Supratimas apie MileVerse (MVC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MVCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MileVerse (MVC)

Kiek MileVerse(MVC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MVC kaina USD valiuta yra 0.00388949USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MVC į USD kaina?
Dabartinė MVC kaina USD valiuta yra $ 0.00388949. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MileVerse rinkos kapitalizacija?
MVC rinkos kapitalizacija yra $ 10.47MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MVC apyvartoje?
MVC apyvartoje yra 2.69BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MVC kaina?
MVC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.563195USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MVC kaina?
MVC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00148106USD.
Kokia yra MVC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MVC yra --USD.
Ar MVC kaina šiais metais kils?
MVC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MVC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
