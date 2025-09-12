Daugiau apie MEN

MEN kaina (MEN)

1 MEN į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+2.20%1D
MEN (MEN) kainos grafikas realiu laiku
MEN (MEN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.63%

+2.27%

+7.15%

+7.15%

MEN (MEN) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas MEN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MEN kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MEN per pastarąją valandą pasikeitė -0.63%, per 24 valandas – +2.27%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.15%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MEN (MEN) rinkos informacija

$ 10.09K
$ 10.09K$ 10.09K

--
----

$ 10.09K
$ 10.09K$ 10.09K

9.99B
9.99B 9.99B

9,994,511,295.532167
9,994,511,295.532167 9,994,511,295.532167

Dabartinė MEN rinkos kapitalizacija yra $ 10.09K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MEN apyvartoje yra 9.99B vienetų, o bendras kiekis siekia 9994511295.532167. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.09K

MEN (MEN) kainos istorija USD

Šiandienos MEN kainos pokytis į USD: $ 0.
MEN 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
MEN 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
MEN 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.27%
30 dienų$ 0+17.03%
60 dienų$ 0+37.51%
90 dienų$ 0--

Kas yra MEN (MEN)

MEN VIBES Dive Into The Epic Energy Of MEN Coin! Want to be a hero and save Degen life? In the world of MEN Coin, every handshake is a mini epic event! Feel the true "men vibes" and enjoy the incredible handshakes. Earn: $MEN token Earn rewards and see your $MEN Coin value increase. Play: Game Dive into Handshake, a strategic battle game with exciting rewards. Enjoy: Parties (offline+online) Experience the fun and excitement of our vibrant $MEN Coin events, filled with unforgettable moments. Get: Prizes & Bonuses Discover thrilling giveaways with incredible prizes and exclusive bonuses!

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

MEN (MEN) išteklius

Oficiali svetainė

MEN kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MEN (MEN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MEN (MEN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MEN prognozes.

Peržiūrėkite MEN kainos prognozę dabar!

MEN į vietos valiutas

MEN (MEN) Tokenomika

Supratimas apie MEN (MEN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MENišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MEN (MEN)

Kiek MEN(MEN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MEN kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MEN į USD kaina?
Dabartinė MEN kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MEN rinkos kapitalizacija?
MEN rinkos kapitalizacija yra $ 10.09KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MEN apyvartoje?
MEN apyvartoje yra 9.99BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MEN kaina?
MEN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MEN kaina?
MEN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra MEN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MEN yra --USD.
Ar MEN kaina šiais metais kils?
MEN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MEN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
