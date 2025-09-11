Decred (DCR) realiojo laiko kaina yra $ 16.934. Per pastarąsias 24 valandas DCR svyravo nuo žemiausios kainos $ 16.814 iki aukščiausios $ 17.298 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DCR kaina yra $ 250.01641845, o žemiausia – $ 0.3947960138320923.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DCR per pastarąją valandą pasikeitė -0.31%, per 24 valandas – -0.98%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.87%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Decred (DCR) rinkos informacija
No.168
$ 288.03M
$ 288.03M$ 288.03M
$ 135.47K
$ 135.47K$ 135.47K
$ 355.61M
$ 355.61M$ 355.61M
17.01M
17.01M 17.01M
21,000,000
21,000,000 21,000,000
17,009,065.74634778
17,009,065.74634778 17,009,065.74634778
80.99%
$ 0.9534
$ 0.9534$ 0.9534
DCR
Dabartinė Decred rinkos kapitalizacija yra $ 288.03M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 135.47K. DCR apyvartoje yra 17.01M vienetų, o bendras kiekis siekia 17009065.74634778. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 355.61M
Decred (DCR) kainos istorija USD
Stebėkite Decred kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.16763
-0.98%
30 dienų
$ -0.378
-2.19%
60 dienų
$ -0.091
-0.54%
90 dienų
$ +2.568
+17.87%
Decred kainos pokytis šiandien
Šiandien DCR užfiksuotas $ -0.16763 (-0.98%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Decred 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.378 (-2.19%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Decred 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DCR rodiklis pasikeitė $ -0.091 (-0.54% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Decred 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +2.568 (+17.87%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Decred (DCR) pokyčius?
Decred is a cryptocurrency, similar to Bitcoin, with a strong focus on community input, open governance and sustainable funding and development. It utilizes a hybrid “proof-of-work” and “proof-of-stake” mining system to ensure that a small group cannot dominate the flow of transactions or make changes to Decred without the input of the community.
Decred galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Decred investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti DCRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Decred mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Decred, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Decred kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Decred (DCR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Decred (DCR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Decred prognozes.
Supratimas apie Decred (DCR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DCRišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Decred (DCR)
Ieškote, kaip nusipirkti Decred? Viskas paprasta ir patogu! Decred lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.