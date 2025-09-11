Daugiau apie DCR

Decred logotipas

Decred kaina(DCR)

1 DCR į USD – tiesioginė kaina:

$16.937
$16.937$16.937
-0.98%1D
USD
Decred (DCR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:02:43(UTC+8)

Decred (DCR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 16.814
$ 16.814$ 16.814
24 val. žemiausia
$ 17.298
$ 17.298$ 17.298
24 val. aukščiausia

$ 16.814
$ 16.814$ 16.814

$ 17.298
$ 17.298$ 17.298

$ 250.01641845
$ 250.01641845$ 250.01641845

$ 0.3947960138320923
$ 0.3947960138320923$ 0.3947960138320923

-0.31%

-0.98%

+3.87%

+3.87%

Decred (DCR) realiojo laiko kaina yra $ 16.934. Per pastarąsias 24 valandas DCR svyravo nuo žemiausios kainos $ 16.814 iki aukščiausios $ 17.298 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DCR kaina yra $ 250.01641845, o žemiausia – $ 0.3947960138320923.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DCR per pastarąją valandą pasikeitė -0.31%, per 24 valandas – -0.98%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.87%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Decred (DCR) rinkos informacija

No.168

$ 288.03M
$ 288.03M$ 288.03M

$ 135.47K
$ 135.47K$ 135.47K

$ 355.61M
$ 355.61M$ 355.61M

17.01M
17.01M 17.01M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

17,009,065.74634778
17,009,065.74634778 17,009,065.74634778

80.99%

$ 0.9534
$ 0.9534$ 0.9534

DCR

Dabartinė Decred rinkos kapitalizacija yra $ 288.03M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 135.47K. DCR apyvartoje yra 17.01M vienetų, o bendras kiekis siekia 17009065.74634778. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 355.61M

Decred (DCR) kainos istorija USD

Stebėkite Decred kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.16763-0.98%
30 dienų$ -0.378-2.19%
60 dienų$ -0.091-0.54%
90 dienų$ +2.568+17.87%
Decred kainos pokytis šiandien

Šiandien DCR užfiksuotas $ -0.16763 (-0.98%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Decred 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.378 (-2.19%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Decred 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DCR rodiklis pasikeitė $ -0.091 (-0.54% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Decred 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +2.568 (+17.87%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Decred (DCR) pokyčius?

Peržiūrėkite Decred kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Decred (DCR)

Decred is a cryptocurrency, similar to Bitcoin, with a strong focus on community input, open governance and sustainable funding and development. It utilizes a hybrid “proof-of-work” and “proof-of-stake” mining system to ensure that a small group cannot dominate the flow of transactions or make changes to Decred without the input of the community.

Decred galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Decred investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti DCRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Decred mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Decred, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Decred kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Decred (DCR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Decred (DCR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Decred prognozes.

Peržiūrėkite Decred kainos prognozę dabar!

Decred (DCR) Tokenomika

Supratimas apie Decred (DCR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DCRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Decred (DCR)

Ieškote, kaip nusipirkti Decred? Viskas paprasta ir patogu! Decred lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

DCR į vietos valiutas

1 Decred(DCR) į VND
445,618.21
1 Decred(DCR) į AUD
A$25.57034
1 Decred(DCR) į GBP
12.36182
1 Decred(DCR) į EUR
14.3939
1 Decred(DCR) į USD
$16.934
1 Decred(DCR) į MYR
RM71.46148
1 Decred(DCR) į TRY
699.03552
1 Decred(DCR) į JPY
¥2,489.298
1 Decred(DCR) į ARS
ARS$24,122.483
1 Decred(DCR) į RUB
1,430.923
1 Decred(DCR) į INR
1,494.08682
1 Decred(DCR) į IDR
Rp277,606.51296
1 Decred(DCR) į KRW
23,552.14588
1 Decred(DCR) į PHP
969.4715
1 Decred(DCR) į EGP
￡E.815.03342
1 Decred(DCR) į BRL
R$91.4436
1 Decred(DCR) į CAD
C$23.36892
1 Decred(DCR) į BDT
2,062.5612
1 Decred(DCR) į NGN
25,541.38286
1 Decred(DCR) į COP
$66,407.69704
1 Decred(DCR) į ZAR
R.296.345
1 Decred(DCR) į UAH
699.03552
1 Decred(DCR) į VES
Bs2,641.704
1 Decred(DCR) į CLP
$16,273.574
1 Decred(DCR) į PKR
Rs4,809.42534
1 Decred(DCR) į KZT
9,128.78072
1 Decred(DCR) į THB
฿538.83988
1 Decred(DCR) į TWD
NT$513.77756
1 Decred(DCR) į AED
د.إ62.14778
1 Decred(DCR) į CHF
Fr13.37786
1 Decred(DCR) į HKD
HK$131.74652
1 Decred(DCR) į AMD
֏6,470.65074
1 Decred(DCR) į MAD
.د.م152.91402
1 Decred(DCR) į MXN
$314.9724
1 Decred(DCR) į SAR
ريال63.5025
1 Decred(DCR) į PLN
61.63976
1 Decred(DCR) į RON
лв73.32422
1 Decred(DCR) į SEK
kr158.3329
1 Decred(DCR) į BGN
лв28.27978
1 Decred(DCR) į HUF
Ft5,692.02542
1 Decred(DCR) į CZK
353.24324
1 Decred(DCR) į KWD
د.ك5.16487
1 Decred(DCR) į ILS
56.39022
1 Decred(DCR) į AOA
Kz15,436.52638
1 Decred(DCR) į BHD
.د.ب6.384118
1 Decred(DCR) į BMD
$16.934
1 Decred(DCR) į DKK
kr108.03892
1 Decred(DCR) į HNL
L443.84014
1 Decred(DCR) į MUR
771.51304
1 Decred(DCR) į NAD
$297.69972
1 Decred(DCR) į NOK
kr168.15462
1 Decred(DCR) į NZD
$28.44912
1 Decred(DCR) į PAB
B/.16.934
1 Decred(DCR) į PGK
K71.80016
1 Decred(DCR) į QAR
ر.ق61.63976
1 Decred(DCR) į RSD
дин.1,696.10944

Decred išteklius

Išsamesnei Decred analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Decred svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Decred

Kiek Decred(DCR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DCR kaina USD valiuta yra 16.934USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DCR į USD kaina?
Dabartinė DCR kaina USD valiuta yra $ 16.934. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Decred rinkos kapitalizacija?
DCR rinkos kapitalizacija yra $ 288.03MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DCR apyvartoje?
DCR apyvartoje yra 17.01MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DCR kaina?
DCR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 250.01641845USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DCR kaina?
DCR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.3947960138320923USD.
Kokia yra DCR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DCR yra $ 135.47KUSD.
Ar DCR kaina šiais metais kils?
DCR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DCR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:02:43(UTC+8)

Decred (DCR) svarbiausios industrijos naujienos

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

DCR-į-USD skaičiuoklė

Suma

DCR
DCR
USD
USD

1 DCR = 16.934 USD

Prekiauti DCR

DCRUSDT
$16.937
$16.937$16.937
-1.01%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis