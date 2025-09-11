EON Marketplace (EON) realiojo laiko kaina yra $ 0.0041. Per pastarąsias 24 valandas EON svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0041 iki aukščiausios $ 0.004284 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EON kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EON per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -4.29%, o per pastarąsias 7 dienas – +51.85%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
EON Marketplace (EON) rinkos informacija
--
----
$ 0.98
$ 0.98$ 0.98
$ 410.00K
$ 410.00K$ 410.00K
--
----
100,000,000
100,000,000 100,000,000
Dabartinė EON Marketplace rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 0.98. EON apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 410.00K
EON Marketplace (EON) kainos istorija USD
Stebėkite EON Marketplace kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00018377
-4.29%
30 dienų
$ +0.001497
+57.51%
60 dienų
$ -0.000401
-8.91%
90 dienų
$ +0.0015
+57.69%
EON Marketplace kainos pokytis šiandien
Šiandien EON užfiksuotas $ -0.00018377 (-4.29%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
EON Marketplace 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.001497 (+57.51%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
EON Marketplace 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EON rodiklis pasikeitė $ -0.000401 (-8.91% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
EON Marketplace 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0015 (+57.69%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir EON Marketplace (EON) pokyčius?
EON is a distributed computing power protocol who self-owns over 120qt A100. EON marketplace offers cost-effective, stable services through proprietary D-Nano technology, outperforming competitors like io.net. It facilitates a seamless setup process, ensuring that participants can effortlessly join the network.
EON Marketplace galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų EON Marketplace investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti EONstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie EON Marketplace mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti EON Marketplace, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
EON Marketplace kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos EON Marketplace (EON) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų EON Marketplace (EON) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes EON Marketplace prognozes.
Supratimas apie EON Marketplace (EON) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EONišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti EON Marketplace (EON)
Ieškote, kaip nusipirkti EON Marketplace? Viskas paprasta ir patogu! EON Marketplace lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.