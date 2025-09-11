Daugiau apie EON

1 EON į USD – tiesioginė kaina:

$0.0041
$0.0041$0.0041
-4.29%1D
USD
EON Marketplace (EON) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:50:41(UTC+8)

EON Marketplace (EON) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0041
$ 0.0041$ 0.0041
24 val. žemiausia
$ 0.004284
$ 0.004284$ 0.004284
24 val. aukščiausia

$ 0.0041
$ 0.0041$ 0.0041

$ 0.004284
$ 0.004284$ 0.004284

EON Marketplace (EON) realiojo laiko kaina yra $ 0.0041. Per pastarąsias 24 valandas EON svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0041 iki aukščiausios $ 0.004284 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EON kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EON per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -4.29%, o per pastarąsias 7 dienas – +51.85%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

EON Marketplace (EON) rinkos informacija

$ 0.98
$ 0.98$ 0.98

$ 410.00K
$ 410.00K$ 410.00K

100,000,000
100,000,000 100,000,000

WOD

Dabartinė EON Marketplace rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 0.98. EON apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 410.00K

EON Marketplace (EON) kainos istorija USD

Stebėkite EON Marketplace kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00018377-4.29%
30 dienų$ +0.001497+57.51%
60 dienų$ -0.000401-8.91%
90 dienų$ +0.0015+57.69%
EON Marketplace kainos pokytis šiandien

Šiandien EON užfiksuotas $ -0.00018377 (-4.29%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

EON Marketplace 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.001497 (+57.51%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

EON Marketplace 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EON rodiklis pasikeitė $ -0.000401 (-8.91% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

EON Marketplace 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0015 (+57.69%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir EON Marketplace (EON) pokyčius?

Peržiūrėkite EON Marketplace kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra EON Marketplace (EON)

EON is a distributed computing power protocol who self-owns over 120qt A100. EON marketplace offers cost-effective, stable services through proprietary D-Nano technology, outperforming competitors like io.net. It facilitates a seamless setup process, ensuring that participants can effortlessly join the network.

EON Marketplace galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų EON Marketplace investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti EONstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie EON Marketplace mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti EON Marketplace, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

EON Marketplace kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos EON Marketplace (EON) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų EON Marketplace (EON) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes EON Marketplace prognozes.

Peržiūrėkite EON Marketplace kainos prognozę dabar!

EON Marketplace (EON) Tokenomika

Supratimas apie EON Marketplace (EON) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EONišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti EON Marketplace (EON)

Ieškote, kaip nusipirkti EON Marketplace? Viskas paprasta ir patogu! EON Marketplace lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

EON į vietos valiutas

1 EON Marketplace(EON) į VND
107.8915
1 EON Marketplace(EON) į AUD
A$0.006191
1 EON Marketplace(EON) į GBP
0.002993
1 EON Marketplace(EON) į EUR
0.003485
1 EON Marketplace(EON) į USD
$0.0041
1 EON Marketplace(EON) į MYR
RM0.017302
1 EON Marketplace(EON) į TRY
0.169207
1 EON Marketplace(EON) į JPY
¥0.6027
1 EON Marketplace(EON) į ARS
ARS$5.84045
1 EON Marketplace(EON) į RUB
0.346368
1 EON Marketplace(EON) į INR
0.361743
1 EON Marketplace(EON) į IDR
Rp67.213104
1 EON Marketplace(EON) į KRW
5.694408
1 EON Marketplace(EON) į PHP
0.234438
1 EON Marketplace(EON) į EGP
￡E.0.197251
1 EON Marketplace(EON) į BRL
R$0.02214
1 EON Marketplace(EON) į CAD
C$0.005658
1 EON Marketplace(EON) į BDT
0.49938
1 EON Marketplace(EON) į NGN
6.183989
1 EON Marketplace(EON) į COP
$16.078396
1 EON Marketplace(EON) į ZAR
R.0.071709
1 EON Marketplace(EON) į UAH
0.169248
1 EON Marketplace(EON) į VES
Bs0.6396
1 EON Marketplace(EON) į CLP
$3.9401
1 EON Marketplace(EON) į PKR
Rs1.164441
1 EON Marketplace(EON) į KZT
2.210228
1 EON Marketplace(EON) į THB
฿0.130339
1 EON Marketplace(EON) į TWD
NT$0.124435
1 EON Marketplace(EON) į AED
د.إ0.015047
1 EON Marketplace(EON) į CHF
Fr0.003239
1 EON Marketplace(EON) į HKD
HK$0.031898
1 EON Marketplace(EON) į AMD
֏1.566651
1 EON Marketplace(EON) į MAD
.د.م0.037023
1 EON Marketplace(EON) į MXN
$0.07626
1 EON Marketplace(EON) į SAR
ريال0.015375
1 EON Marketplace(EON) į PLN
0.014924
1 EON Marketplace(EON) į RON
лв0.017794
1 EON Marketplace(EON) į SEK
kr0.038335
1 EON Marketplace(EON) į BGN
лв0.006847
1 EON Marketplace(EON) į HUF
Ft1.378133
1 EON Marketplace(EON) į CZK
0.085526
1 EON Marketplace(EON) į KWD
د.ك0.0012505
1 EON Marketplace(EON) į ILS
0.013612
1 EON Marketplace(EON) į AOA
Kz3.751131
1 EON Marketplace(EON) į BHD
.د.ب0.0015457
1 EON Marketplace(EON) į BMD
$0.0041
1 EON Marketplace(EON) į DKK
kr0.026158
1 EON Marketplace(EON) į HNL
L0.107461
1 EON Marketplace(EON) į MUR
0.18655
1 EON Marketplace(EON) į NAD
$0.072078
1 EON Marketplace(EON) į NOK
kr0.040713
1 EON Marketplace(EON) į NZD
$0.006888
1 EON Marketplace(EON) į PAB
B/.0.0041
1 EON Marketplace(EON) į PGK
K0.017384
1 EON Marketplace(EON) į QAR
ر.ق0.014924
1 EON Marketplace(EON) į RSD
дин.0.410615

EON Marketplace išteklius

Išsamesnei EON Marketplace analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali EON Marketplace svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie EON Marketplace

Kiek EON Marketplace(EON) verta (-as) šiandien?
Dabartinė EON kaina USD valiuta yra 0.0041USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė EON į USD kaina?
Dabartinė EON kaina USD valiuta yra $ 0.0041. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra EON Marketplace rinkos kapitalizacija?
EON rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra EON apyvartoje?
EON apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) EON kaina?
EON pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) EON kaina?
EON pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra EON prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis EON yra $ 0.98USD.
Ar EON kaina šiais metais kils?
EON šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite EON kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:50:41(UTC+8)

EON-į-USD skaičiuoklė

Suma

EON
EON
USD
USD

1 EON = 0.0041 USD

Prekiauti EON

EONUSDT
$0.0041
$0.0041$0.0041
-4.29%

