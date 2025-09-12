Daugiau apie MARCO

Melega kaina (MARCO)

1 MARCO į USD – tiesioginė kaina:

USD
Melega (MARCO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:02:26(UTC+8)

Melega (MARCO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. aukščiausia

Melega (MARCO) realiojo laiko kaina yra $0.00347327. Per pastarąsias 24 valandas MARCO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00340195 iki aukščiausios $ 0.00369724 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MARCO kaina yra $ 92.13, o žemiausia – $ 0.00057388.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MARCO per pastarąją valandą pasikeitė +2.06%, per 24 valandas – -3.70%, o per pastarąsias 7 dienas – -45.80%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Melega (MARCO) rinkos informacija

--
Dabartinė Melega rinkos kapitalizacija yra $ 2.53M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MARCO apyvartoje yra 729.77M vienetų, o bendras kiekis siekia 929998366.4854009. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.23M

Melega (MARCO) kainos istorija USD

Šiandienos Melega kainos pokytis į USD: $ -0.000133701022028991.
Melega 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0013907709.
Melega 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0150952746.
Melega 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0028608568694970129.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000133701022028991-3.70%
30 dienų$ +0.0013907709+40.04%
60 dienų$ +0.0150952746+434.61%
90 dienų$ +0.0028608568694970129+467.14%

Kas yra Melega (MARCO)

Melega (Marco) is the flagship utility token of melega.finance, the new AMM DEX on Binance Smart Chain (BSC) providing friendly trading and better project support. A total black design, an original name, a distinctive and recognizable logo are the symbol of a project that intends to differentiate itself from the other amm dex by focusing more on the promotion of new gems than on consolidated projects with always new and innovative services.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Melega (MARCO) išteklius

Oficiali svetainė

Melega kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Melega (MARCO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Melega (MARCO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Melega prognozes.

Peržiūrėkite Melega kainos prognozę dabar!

MARCO į vietos valiutas

Melega (MARCO) Tokenomika

Supratimas apie Melega (MARCO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MARCOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Melega (MARCO)

Kiek Melega(MARCO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MARCO kaina USD valiuta yra 0.00347327USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MARCO į USD kaina?
Dabartinė MARCO kaina USD valiuta yra $ 0.00347327. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Melega rinkos kapitalizacija?
MARCO rinkos kapitalizacija yra $ 2.53MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MARCO apyvartoje?
MARCO apyvartoje yra 729.77MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MARCO kaina?
MARCO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 92.13USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MARCO kaina?
MARCO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00057388USD.
Kokia yra MARCO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MARCO yra --USD.
Ar MARCO kaina šiais metais kils?
MARCO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MARCO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:02:26(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.