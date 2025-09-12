Daugiau apie MEDIA

MEDIA Kainos informacija

MEDIA Oficiali svetainė

MEDIA Tokenomika

MEDIA Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Media Network logotipas

Media Network kaina (MEDIA)

Neįtraukta į sąrašą

1 MEDIA į USD – tiesioginė kaina:

$0.648181
$0.648181$0.648181
-0.40%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Media Network (MEDIA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:36:26(UTC+8)

Media Network (MEDIA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.622082
$ 0.622082$ 0.622082
24 val. žemiausia
$ 0.731175
$ 0.731175$ 0.731175
24 val. aukščiausia

$ 0.622082
$ 0.622082$ 0.622082

$ 0.731175
$ 0.731175$ 0.731175

$ 312.25
$ 312.25$ 312.25

$ 0.135377
$ 0.135377$ 0.135377

-0.60%

-0.47%

-19.73%

-19.73%

Media Network (MEDIA) realiojo laiko kaina yra $0.648181. Per pastarąsias 24 valandas MEDIA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.622082 iki aukščiausios $ 0.731175 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MEDIA kaina yra $ 312.25, o žemiausia – $ 0.135377.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MEDIA per pastarąją valandą pasikeitė -0.60%, per 24 valandas – -0.47%, o per pastarąsias 7 dienas – -19.73%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Media Network (MEDIA) rinkos informacija

$ 162.04K
$ 162.04K$ 162.04K

--
----

$ 563.47K
$ 563.47K$ 563.47K

250.00K
250.00K 250.00K

869,343.0
869,343.0 869,343.0

Dabartinė Media Network rinkos kapitalizacija yra $ 162.04K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MEDIA apyvartoje yra 250.00K vienetų, o bendras kiekis siekia 869343.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 563.47K

Media Network (MEDIA) kainos istorija USD

Šiandienos Media Network kainos pokytis į USD: $ -0.0030928306096816.
Media Network 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.1358921837.
Media Network 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.7806869565.
Media Network 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0845090852293177.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0030928306096816-0.47%
30 dienų$ -0.1358921837-20.96%
60 dienų$ +0.7806869565+120.44%
90 dienų$ +0.0845090852293177+14.99%

Kas yra Media Network (MEDIA)

Media Network is a new protocol that bypasses traditional CDN providers’ centralized approach for a self-governed and open source solution where everyone can participate. Media Network creates a distributed bandwidth market that enables service providers such as media platforms to hire resources from the network and dynamically come and go as the demand for last-mile data delivery shifts. It allows anyone to organically serve content without introducing any trust assumptions or pre-authentication requirements. Participants earn MEDIA rewards for their bandwidth contributions, a fixed supply SPL token minted on Solana’s Blockchain.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Media Network (MEDIA) išteklius

Oficiali svetainė

Media Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Media Network (MEDIA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Media Network (MEDIA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Media Network prognozes.

Peržiūrėkite Media Network kainos prognozę dabar!

MEDIA į vietos valiutas

Media Network (MEDIA) Tokenomika

Supratimas apie Media Network (MEDIA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MEDIAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Media Network (MEDIA)

Kiek Media Network(MEDIA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MEDIA kaina USD valiuta yra 0.648181USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MEDIA į USD kaina?
Dabartinė MEDIA kaina USD valiuta yra $ 0.648181. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Media Network rinkos kapitalizacija?
MEDIA rinkos kapitalizacija yra $ 162.04KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MEDIA apyvartoje?
MEDIA apyvartoje yra 250.00KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MEDIA kaina?
MEDIA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 312.25USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MEDIA kaina?
MEDIA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.135377USD.
Kokia yra MEDIA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MEDIA yra --USD.
Ar MEDIA kaina šiais metais kils?
MEDIA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MEDIA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:36:26(UTC+8)

Media Network (MEDIA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.