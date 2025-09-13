Media Network (MEDIA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Media Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MEDIA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Media Network kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Media Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Media Network (MEDIA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Media Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.669981 prekybos kainą 2025 m.

Media Network (MEDIA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Media Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.703480 prekybos kainą 2026 m.

Media Network (MEDIA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MEDIA ateities kaina yra $ 0.738654 su 10.25% augimo norma.

Media Network (MEDIA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MEDIA ateities kaina yra $ 0.775586 su 15.76% augimo norma.

Media Network (MEDIA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MEDIA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.814366, o augimo norma – 21.55%.

Media Network (MEDIA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MEDIA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.855084, o augimo norma – 27.63%.

Media Network (MEDIA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Media Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 1.3928 prekybos kainą.

Media Network (MEDIA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Media Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 2.2687 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.669981
    0.00%
  • 2026
    $ 0.703480
    5.00%
  • 2027
    $ 0.738654
    10.25%
  • 2028
    $ 0.775586
    15.76%
  • 2029
    $ 0.814366
    21.55%
  • 2030
    $ 0.855084
    27.63%
  • 2031
    $ 0.897838
    34.01%
  • 2032
    $ 0.942730
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.989867
    47.75%
  • 2034
    $ 1.0393
    55.13%
  • 2035
    $ 1.0913
    62.89%
  • 2036
    $ 1.1458
    71.03%
  • 2037
    $ 1.2031
    79.59%
  • 2038
    $ 1.2633
    88.56%
  • 2039
    $ 1.3265
    97.99%
  • 2040
    $ 1.3928
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Media Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.669981
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.670072
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.670623
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.672734
    0.41%
Media Network (MEDIA) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma MEDIA kaina yra $0.669981. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Media Network (MEDIA) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė MEDIA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.670072. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Media Network (MEDIA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MEDIA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.670623. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Media Network (MEDIA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MEDIA kaina yra $0.672734. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Media Network kainų statistika

--
----

--

$ 167.51K
$ 167.51K$ 167.51K

250.00K
250.00K 250.00K

--
----

--

Naujausia MEDIA kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, MEDIA turi 250.00K apyvartą ir $ 167.51K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Media Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Media Network, dabartinė Media Network kaina yra 0.669981USD. Apyvartinė Media Network (MEDIA) pasiūla yra 250.00K MEDIA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $167,511.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    3.36%
    $ 0.021809
    $ 0.684959
    $ 0.643984
  • 7 dienos
    -17.21%
    $ -0.115369
    $ 0.938015
    $ 0.613563
  • 30 dienų
    -29.13%
    $ -0.195203
    $ 0.938015
    $ 0.613563
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Media Network kaina pasikeitė $0.021809, atspindinti 3.36% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Media Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.938015 ir žemiausia $0.613563. Kainos pokytis buvo -17.21%. Ši naujausia tendencija parodo MEDIA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Media Network įvyko -29.13%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.195203 vertę. Tai rodo, kad MEDIA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Media Network (MEDIA) kainų prognozės modulis?

Media Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MEDIA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Media Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MEDIA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Media Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MEDIA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MEDIA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Media Network potencialą.

Kodėl MEDIA kainų prognozė yra svarbi?

MEDIA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MEDIA dabar?
Pagal jūsų prognozes, MEDIA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MEDIA kainų prognozė?
Remiantis Media Network (MEDIA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MEDIA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MEDIA 2026 m.?
1 vieneto Media Network (MEDIA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MEDIA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MEDIA kaina 2027 m.?
Media Network (MEDIA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MEDIA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MEDIA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Media Network (MEDIA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MEDIA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Media Network (MEDIA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MEDIA 2030 m.?
1 vieneto Media Network (MEDIA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MEDIA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MEDIA kainų prognozė 2040 metams?
Media Network (MEDIA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MEDIA kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.