MATES logotipas

MATES kaina (MATES)

Neįtraukta į sąrašą

1 MATES į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-0.80%1D
mexc
USD
MATES (MATES) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:14:45(UTC+8)

MATES (MATES) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00009111
$ 0.00009111$ 0.00009111
24 val. žemiausia
$ 0.00009607
$ 0.00009607$ 0.00009607
24 val. aukščiausia

$ 0.00009111
$ 0.00009111$ 0.00009111

$ 0.00009607
$ 0.00009607$ 0.00009607

$ 0.01270764
$ 0.01270764$ 0.01270764

$ 0.00007543
$ 0.00007543$ 0.00007543

-0.33%

-0.37%

-0.27%

-0.27%

MATES (MATES) realiojo laiko kaina yra $0.00009177. Per pastarąsias 24 valandas MATES svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00009111 iki aukščiausios $ 0.00009607 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MATES kaina yra $ 0.01270764, o žemiausia – $ 0.00007543.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MATES per pastarąją valandą pasikeitė -0.33%, per 24 valandas – -0.37%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.27%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MATES (MATES) rinkos informacija

$ 205.38K
$ 205.38K$ 205.38K

--
----

$ 1.78M
$ 1.78M$ 1.78M

2.25B
2.25B 2.25B

19,500,000,000.0
19,500,000,000.0 19,500,000,000.0

Dabartinė MATES rinkos kapitalizacija yra $ 205.38K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MATES apyvartoje yra 2.25B vienetų, o bendras kiekis siekia 19500000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.78M

MATES (MATES) kainos istorija USD

Šiandienos MATES kainos pokytis į USD: $ 0.
MATES 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000089426.
MATES 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000380256.
MATES 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00002726533969594176.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.37%
30 dienų$ -0.0000089426-9.74%
60 dienų$ -0.0000380256-41.43%
90 dienų$ -0.00002726533969594176-22.90%

Kas yra MATES (MATES)

The ecosystem token of Moemate. $MATES is the key to unlock the world of intelligent and fun AI Agents. Moemate is the ecosystem for building, incubating, hosting, operating and trading AI agents. More than 6m users have used our products, >30 mins average daily engagement time, and 500,000+ Agents already built by the community. These agents can be built by anyone. Moemate makes it easy yet customizable for anyone to build and host AI agents with on-chain and off-chain skills, and multi-agent simulations for different use cases, especially related to Crypto, Attention & Entertainment.

MATES (MATES) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

MATES kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MATES (MATES) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MATES (MATES) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MATES prognozes.

Peržiūrėkite MATES kainos prognozę dabar!

MATES į vietos valiutas

MATES (MATES) Tokenomika

Supratimas apie MATES (MATES) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MATESišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MATES (MATES)

Kiek MATES(MATES) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MATES kaina USD valiuta yra 0.00009177USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MATES į USD kaina?
Dabartinė MATES kaina USD valiuta yra $ 0.00009177. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MATES rinkos kapitalizacija?
MATES rinkos kapitalizacija yra $ 205.38KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MATES apyvartoje?
MATES apyvartoje yra 2.25BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MATES kaina?
MATES pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01270764USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MATES kaina?
MATES pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00007543USD.
Kokia yra MATES prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MATES yra --USD.
Ar MATES kaina šiais metais kils?
MATES šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MATES kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:14:45(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.