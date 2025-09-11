Daugiau apie LPETH

Loop ETH kaina (LPETH)

Neįtraukta į sąrašą

1 LPETH į USD – tiesioginė kaina:

$4,660.57
$4,660.57$4,660.57
0.00%1D
mexc
USD
Loop ETH (LPETH) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:28:50(UTC+8)

Loop ETH (LPETH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 4,775.49
$ 4,775.49$ 4,775.49

$ 1,543.04
$ 1,543.04$ 1,543.04

--

--

0.00%

0.00%

Loop ETH (LPETH) realiojo laiko kaina yra $4,660.57. Per pastarąsias 24 valandas LPETH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LPETH kaina yra $ 4,775.49, o žemiausia – $ 1,543.04.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LPETH per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Loop ETH (LPETH) rinkos informacija

$ 2.78M
$ 2.78M$ 2.78M

--
----

$ 2.32M
$ 2.32M$ 2.32M

498.09
498.09 498.09

498.0946493087936
498.0946493087936 498.0946493087936

Dabartinė Loop ETH rinkos kapitalizacija yra $ 2.78M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. LPETH apyvartoje yra 498.09 vienetų, o bendras kiekis siekia 498.0946493087936. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.32M

Loop ETH (LPETH) kainos istorija USD

Šiandienos Loop ETH kainos pokytis į USD: $ 0.
Loop ETH 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +1,551.3676643560.
Loop ETH 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +4,397.7879550630.
Loop ETH 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ +1,551.3676643560+33.29%
60 dienų$ +4,397.7879550630+94.36%
90 dienų$ 0--

Kas yra Loop ETH (LPETH)

Loop is a dedicated lending market for Ethereum carry trades. Users can supply a long tail of Liquid Restaking derivatives (e.g., Pendle LP tokens) as collateral to borrow ETH for increased yield and points exposure. The interest charged to borrowers is distributed among ETH-lenders or lpETH stakers and dLP-lockers, thus rewarding high protocol-alignment that allows Loop to scale. - Lenders receive back a receipt token, lpETH, that can be used throughout DeFi or be staked to earn passive yield in ETH. - Loopers can borrow ETH against yielding LRT derivatives to perform carry trades for ETH-based yields. - dLP Lockers can lock the protocol’s governance token, LOOP, into a Dynamic Liquidity (dLP) position to earn protocol revenue.

Loop ETH (LPETH) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Loop ETH kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Loop ETH (LPETH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Loop ETH (LPETH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Loop ETH prognozes.

Peržiūrėkite Loop ETH kainos prognozę dabar!

LPETH į vietos valiutas

Loop ETH (LPETH) Tokenomika

Supratimas apie Loop ETH (LPETH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LPETHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Loop ETH (LPETH)

Kiek Loop ETH(LPETH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LPETH kaina USD valiuta yra 4,660.57USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LPETH į USD kaina?
Dabartinė LPETH kaina USD valiuta yra $ 4,660.57. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Loop ETH rinkos kapitalizacija?
LPETH rinkos kapitalizacija yra $ 2.78MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LPETH apyvartoje?
LPETH apyvartoje yra 498.09USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LPETH kaina?
LPETH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4,775.49USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LPETH kaina?
LPETH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 1,543.04USD.
Kokia yra LPETH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LPETH yra --USD.
Ar LPETH kaina šiais metais kils?
LPETH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LPETH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:28:50(UTC+8)

