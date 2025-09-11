LayerZero (ZRO) realiojo laiko kaina yra $ 2.039. Per pastarąsias 24 valandas ZRO svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.978 iki aukščiausios $ 2.048 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZRO kaina yra $ 7.531013071068836, o žemiausia – $ 1.502846156115591.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZRO per pastarąją valandą pasikeitė +0.64%, per 24 valandas – +0.34%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.29%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
LayerZero (ZRO) rinkos informacija
No.119
$ 509.59M
$ 509.59M$ 509.59M
$ 854.91K
$ 854.91K$ 854.91K
$ 2.04B
$ 2.04B$ 2.04B
249.92M
249.92M 249.92M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
24.99%
0.01%
ETH
Dabartinė LayerZero rinkos kapitalizacija yra $ 509.59M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 854.91K. ZRO apyvartoje yra 249.92M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.04B
LayerZero (ZRO) kainos istorija USD
Stebėkite LayerZero kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00691
+0.34%
30 dienų
$ -0.187
-8.41%
60 dienų
$ -0.133
-6.13%
90 dienų
$ +0.116
+6.03%
LayerZero kainos pokytis šiandien
Šiandien ZRO užfiksuotas $ +0.00691 (+0.34%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
LayerZero 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.187 (-8.41%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
LayerZero 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ZRO rodiklis pasikeitė $ -0.133 (-6.13% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
LayerZero 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.116 (+6.03%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir LayerZero (ZRO) pokyčius?
LayerZero is an omnichain interoperability protocol designed for lightweight message passing across chains. LayerZero provides authentic and guaranteed message delivery with configurable trustlessness. It is a “blockchain of blockchains” that allows other blockchain networks to communicate directly and in a trustless manner.
LayerZero galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų LayerZero investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti ZROstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie LayerZero mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti LayerZero, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
LayerZero kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos LayerZero (ZRO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų LayerZero (ZRO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes LayerZero prognozes.
Supratimas apie LayerZero (ZRO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZROišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti LayerZero (ZRO)
Ieškote, kaip nusipirkti LayerZero? Viskas paprasta ir patogu! LayerZero lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.