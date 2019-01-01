Loop ETH (LPETH) Tokenomika
Loop ETH (LPETH) Informacija
Loop is a dedicated lending market for Ethereum carry trades. Users can supply a long tail of Liquid Restaking derivatives (e.g., Pendle LP tokens) as collateral to borrow ETH for increased yield and points exposure.
The interest charged to borrowers is distributed among ETH-lenders or lpETH stakers and dLP-lockers, thus rewarding high protocol-alignment that allows Loop to scale.
- Lenders receive back a receipt token, lpETH, that can be used throughout DeFi or be staked to earn passive yield in ETH.
- Loopers can borrow ETH against yielding LRT derivatives to perform carry trades for ETH-based yields.
- dLP Lockers can lock the protocol’s governance token, LOOP, into a Dynamic Liquidity (dLP) position to earn protocol revenue.
Loop ETH (LPETH) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Loop ETH (LPETH) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Loop ETH (LPETH) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Loop ETH (LPETH) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų LPETH tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek LPETH tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate LPETH tokenomiką, galite peržiūrėti LPETH tokeno kainą realiuoju laiku!
