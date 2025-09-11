Liquid RON kaina (LRON)
Liquid RON (LRON) realiojo laiko kaina yra $0.540693. Per pastarąsias 24 valandas LRON svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.536829 iki aukščiausios $ 0.595257 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LRON kaina yra $ 0.782788, o žemiausia – $ 0.408063.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LRON per pastarąją valandą pasikeitė +0.55%, per 24 valandas – -4.63%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.32%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Liquid RON rinkos kapitalizacija yra $ 3.62M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. LRON apyvartoje yra 6.73M vienetų, o bendras kiekis siekia 6733169.101148739. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.62M
Šiandienos Liquid RON kainos pokytis į USD: $ -0.0262954215937469.
Liquid RON 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0416337935.
Liquid RON 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0011058793.
Liquid RON 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.0262954215937469
|-4.63%
|30 dienų
|$ -0.0416337935
|-7.70%
|60 dienų
|$ -0.0011058793
|-0.20%
|90 dienų
|$ 0
|--
Liquid RON is a Ronin staking protocol that automates user staking actions. Deposit RON, get Liquid RON, a token representing your stake in the validation process of the Ronin Network. The Liquid RON protocol stakes and harvests rewards automatically, auto compounding your rewards and ensuring the best yield possible. Holding Liquid RON not only automates staking, it also unlocks your liquidity. RON tokens that were previously locked in the RoninStaking protocol are now available via Liquid RON. You can use your Liquid RON in liquidity protocols such as AMMs or borrow markets or as payment within the Ronin Ecosystem. Liquid Ron is built on top of the ERC-4626 standard. Over time your Liquid RON tokens will appreciate in value and you can redeem them for more RON tokens than you've initially deposited.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.