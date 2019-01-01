Liquid RON (LRON) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieLiquid RON (LRON), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Liquid RON (LRON) Informacija

Liquid RON is a Ronin staking protocol that automates user staking actions. Deposit RON, get Liquid RON, a token representing your stake in the validation process of the Ronin Network.

The Liquid RON protocol stakes and harvests rewards automatically, auto compounding your rewards and ensuring the best yield possible. Holding Liquid RON not only automates staking, it also unlocks your liquidity. RON tokens that were previously locked in the RoninStaking protocol are now available via Liquid RON. You can use your Liquid RON in liquidity protocols such as AMMs or borrow markets or as payment within the Ronin Ecosystem.

Liquid Ron is built on top of the ERC-4626 standard. Over time your Liquid RON tokens will appreciate in value and you can redeem them for more RON tokens than you've initially deposited.

https://www.liquidron.com/

Liquid RON (LRON) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Liquid RON (LRON) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija: $ 3.71M
$ 3.71M
$ 3.71M$ 3.71M
Bendra pasiūla:
$ 6.75M
$ 6.75M$ 6.75M
Cirkuliacinis tiekimas: $ 6.75M
$ 6.75M
$ 6.75M$ 6.75M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas): $ 3.71M
$ 3.71M
$ 3.71M$ 3.71M
Visų laikų rekordas:
$ 0.782788
$ 0.782788$ 0.782788
Visų laikų minimumas:
$ 0.408063
$ 0.408063$ 0.408063
Dabartinė kaina:
$ 0.550676
$ 0.550676$ 0.550676

Liquid RON (LRON) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Liquid RON (LRON) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų LRON tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek LRON tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate LRON tokenomiką, galite peržiūrėti LRON tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

