Leviathan Points logotipas

Leviathan Points kaina (SQUID)

Neįtraukta į sąrašą

1 SQUID į USD – tiesioginė kaina:

$0.00775456
$0.00775456$0.00775456
+2.00%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Leviathan Points (SQUID) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:12:08(UTC+8)

Leviathan Points (SQUID) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0075798
$ 0.0075798$ 0.0075798
24 val. žemiausia
$ 0.00781695
$ 0.00781695$ 0.00781695
24 val. aukščiausia

$ 0.0075798
$ 0.0075798$ 0.0075798

$ 0.00781695
$ 0.00781695$ 0.00781695

$ 0.04318002
$ 0.04318002$ 0.04318002

$ 0.00064535
$ 0.00064535$ 0.00064535

-0.13%

+1.81%

-0.62%

-0.62%

Leviathan Points (SQUID) realiojo laiko kaina yra $0.00775657. Per pastarąsias 24 valandas SQUID svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0075798 iki aukščiausios $ 0.00781695 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SQUID kaina yra $ 0.04318002, o žemiausia – $ 0.00064535.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SQUID per pastarąją valandą pasikeitė -0.13%, per 24 valandas – +1.81%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.62%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Leviathan Points (SQUID) rinkos informacija

$ 193.95K
$ 193.95K$ 193.95K

--
----

$ 193.95K
$ 193.95K$ 193.95K

25.00M
25.00M 25.00M

25,000,000.0
25,000,000.0 25,000,000.0

Dabartinė Leviathan Points rinkos kapitalizacija yra $ 193.95K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SQUID apyvartoje yra 25.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 25000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 193.95K

Leviathan Points (SQUID) kainos istorija USD

Šiandienos Leviathan Points kainos pokytis į USD: $ +0.00013757.
Leviathan Points 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0025424415.
Leviathan Points 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0012418276.
Leviathan Points 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.019805907944813608.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00013757+1.81%
30 dienų$ -0.0025424415-32.77%
60 dienų$ -0.0012418276-16.01%
90 dienų$ -0.019805907944813608-71.85%

Kas yra Leviathan Points (SQUID)

Decentralized Headline News Telegram Bot

Leviathan Points (SQUID) išteklius

Oficiali svetainė

Leviathan Points kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Leviathan Points (SQUID) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Leviathan Points (SQUID) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Leviathan Points prognozes.

Peržiūrėkite Leviathan Points kainos prognozę dabar!

SQUID į vietos valiutas

Leviathan Points (SQUID) Tokenomika

Supratimas apie Leviathan Points (SQUID) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SQUIDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Leviathan Points (SQUID)

Kiek Leviathan Points(SQUID) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SQUID kaina USD valiuta yra 0.00775657USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SQUID į USD kaina?
Dabartinė SQUID kaina USD valiuta yra $ 0.00775657. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Leviathan Points rinkos kapitalizacija?
SQUID rinkos kapitalizacija yra $ 193.95KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SQUID apyvartoje?
SQUID apyvartoje yra 25.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SQUID kaina?
SQUID pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.04318002USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SQUID kaina?
SQUID pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00064535USD.
Kokia yra SQUID prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SQUID yra --USD.
Ar SQUID kaina šiais metais kils?
SQUID šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SQUID kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:12:08(UTC+8)

