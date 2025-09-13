Leviathan Points (SQUID) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Leviathan Points kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SQUID augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Leviathan Points kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Leviathan Points kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 02:10:45(UTC+8)

Leviathan Points Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Leviathan Points (SQUID) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Leviathan Points galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.008115 prekybos kainą 2025 m.

Leviathan Points (SQUID) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Leviathan Points galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.008521 prekybos kainą 2026 m.

Leviathan Points (SQUID) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SQUID ateities kaina yra $ 0.008947 su 10.25% augimo norma.

Leviathan Points (SQUID) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SQUID ateities kaina yra $ 0.009394 su 15.76% augimo norma.

Leviathan Points (SQUID) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SQUID 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.009864, o augimo norma – 21.55%.

Leviathan Points (SQUID) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SQUID 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.010357, o augimo norma – 27.63%.

Leviathan Points (SQUID) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Leviathan Points kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.016871 prekybos kainą.

Leviathan Points (SQUID) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Leviathan Points kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.027482 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.008115
    0.00%
  • 2026
    $ 0.008521
    5.00%
  • 2027
    $ 0.008947
    10.25%
  • 2028
    $ 0.009394
    15.76%
  • 2029
    $ 0.009864
    21.55%
  • 2030
    $ 0.010357
    27.63%
  • 2031
    $ 0.010875
    34.01%
  • 2032
    $ 0.011419
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.011990
    47.75%
  • 2034
    $ 0.012590
    55.13%
  • 2035
    $ 0.013219
    62.89%
  • 2036
    $ 0.013880
    71.03%
  • 2037
    $ 0.014574
    79.59%
  • 2038
    $ 0.015303
    88.56%
  • 2039
    $ 0.016068
    97.99%
  • 2040
    $ 0.016871
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Leviathan Points kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.008115
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.008116
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.008123
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.008148
    0.41%
Leviathan Points (SQUID) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma SQUID kaina yra $0.008115. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Leviathan Points (SQUID) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė SQUID, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.008116. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Leviathan Points (SQUID) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SQUID, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.008123. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Leviathan Points (SQUID) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SQUID kaina yra $0.008148. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Leviathan Points kainų statistika

--
----

--

$ 202.95K
$ 202.95K$ 202.95K

25.00M
25.00M 25.00M

--
----

--

Naujausia SQUID kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, SQUID turi 25.00M apyvartą ir $ 202.95K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Leviathan Points istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Leviathan Points, dabartinė Leviathan Points kaina yra 0.008115USD. Apyvartinė Leviathan Points (SQUID) pasiūla yra 25.00M SQUID, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $202,948.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    4.48%
    $ 0.000347
    $ 0.008125
    $ 0.007742
  • 7 dienos
    6.03%
    $ 0.000489
    $ 0.009172
    $ 0.007496
  • 30 dienų
    -10.26%
    $ -0.000832
    $ 0.009172
    $ 0.007496
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Leviathan Points kaina pasikeitė $0.000347, atspindinti 4.48% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Leviathan Points buvo prekiaujama aukščiausia $0.009172 ir žemiausia $0.007496. Kainos pokytis buvo 6.03%. Ši naujausia tendencija parodo SQUID potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Leviathan Points įvyko -10.26%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000832 vertę. Tai rodo, kad SQUID artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Leviathan Points (SQUID) kainų prognozės modulis?

Leviathan Points Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SQUID kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Leviathan Points ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SQUID būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Leviathan Points kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SQUID ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SQUID pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Leviathan Points potencialą.

Kodėl SQUID kainų prognozė yra svarbi?

SQUID kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SQUID dabar?
Pagal jūsų prognozes, SQUID pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SQUID kainų prognozė?
Remiantis Leviathan Points (SQUID) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SQUID kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SQUID 2026 m.?
1 vieneto Leviathan Points (SQUID) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SQUID padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SQUID kaina 2027 m.?
Leviathan Points (SQUID) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SQUID kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SQUID kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Leviathan Points (SQUID) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SQUID kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Leviathan Points (SQUID) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SQUID 2030 m.?
1 vieneto Leviathan Points (SQUID) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SQUID padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SQUID kainų prognozė 2040 metams?
Leviathan Points (SQUID) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SQUID kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 02:10:45(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.