Kris kaina (KRIS)
-0.27%
+1.34%
-12.80%
-12.80%
Kris (KRIS) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas KRIS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KRIS kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KRIS per pastarąją valandą pasikeitė -0.27%, per 24 valandas – +1.34%, o per pastarąsias 7 dienas – -12.80%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Kris rinkos kapitalizacija yra $ 269.98K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KRIS apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 269.98K
Šiandienos Kris kainos pokytis į USD: $ 0.
Kris 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Kris 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Kris 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+1.34%
|30 dienų
|$ 0
|+3.72%
|60 dienų
|$ 0
|+122.90%
|90 dienų
|$ 0
|--
Kris is a community-driven meme coin on the Cronos blockchain focused on decentralized growth and grassroots engagement. The project avoids paid promotions, influencer-driven marketing, and centralized control. Instead, it emphasizes organic expansion through community-led initiatives and utility-based rewards. Key Features: Social Engagement Quests: Users earn $Kris by completing social tasks on platforms such as X, YouTube, and Reddit. Free Development Tools: Offers no-cost access to tools like NFT generators, buy/sell bots, and Discord launch bots for new projects. Accelerator Program: Supports emerging meme and NFT projects with essential decentralized applications. Holder Utilities: Provides access to tools like sniping bots, market analytics, copy trading, and token scanning tools for holders. ERC404 Implementation: Utilizes ERC404s to enhance liquidity and gated utility access. Kris operates without venture capital involvement and prioritizes community participation over centralized ownership.
