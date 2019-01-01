Kris (KRIS) Tokenomika
Kris (KRIS) Informacija
Kris is a community-driven meme coin on the Cronos blockchain focused on decentralized growth and grassroots engagement. The project avoids paid promotions, influencer-driven marketing, and centralized control. Instead, it emphasizes organic expansion through community-led initiatives and utility-based rewards.
Key Features:
Social Engagement Quests: Users earn $Kris by completing social tasks on platforms such as X, YouTube, and Reddit.
Free Development Tools: Offers no-cost access to tools like NFT generators, buy/sell bots, and Discord launch bots for new projects.
Accelerator Program: Supports emerging meme and NFT projects with essential decentralized applications.
Holder Utilities: Provides access to tools like sniping bots, market analytics, copy trading, and token scanning tools for holders.
ERC404 Implementation: Utilizes ERC404s to enhance liquidity and gated utility access.
Kris operates without venture capital involvement and prioritizes community participation over centralized ownership.
Kris (KRIS) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Kris (KRIS) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Kris (KRIS) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Kris (KRIS) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų KRIS tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek KRIS tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate KRIS tokenomiką, galite peržiūrėti KRIS tokeno kainą realiuoju laiku!
