FLOW (FLOW) realiojo laiko kaina yra $ 0.4165. Per pastarąsias 24 valandas FLOW svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.408 iki aukščiausios $ 0.4183 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FLOW kaina yra $ 46.16255049, o žemiausia – $ 0.2915829371670184.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FLOW per pastarąją valandą pasikeitė +0.74%, per 24 valandas – -0.22%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.30%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
FLOW (FLOW) rinkos informacija
Dabartinė FLOW rinkos kapitalizacija yra $ 669.88M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 473.45K. FLOW apyvartoje yra 1.61B vienetų, o bendras kiekis siekia 1608348718.2696688. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 669.88M
FLOW (FLOW) kainos istorija USD
Stebėkite FLOW kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00096
-0.22%
30 dienų
$ +0.0458
+12.35%
60 dienų
$ +0.0312
+8.09%
90 dienų
$ +0.0698
+20.13%
FLOW kainos pokytis šiandien
Šiandien FLOW užfiksuotas $ -0.00096 (-0.22%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
FLOW 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0458 (+12.35%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
FLOW 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FLOW rodiklis pasikeitė $ +0.0312 (+8.09% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
FLOW 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0698 (+20.13%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir FLOW (FLOW) pokyčius?
Flow is a fast, decentralized, and developer-friendly blockchain, designed as the foundation for a new generation of games, apps, and the digital assets that power them. It is based on a unique, multi-role architecture, and designed to scale without sharding, allowing for massive improvements in speed and throughput while preserving a developer-friendly, ACID-compliant environment.
Kaip pirkti FLOW (FLOW)
