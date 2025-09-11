Daugiau apie JMPT

JumpToken logotipas

JumpToken kaina (JMPT)

Neįtraukta į sąrašą

1 JMPT į USD – tiesioginė kaina:

$1.005
$1.005$1.005
-1.80%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
JumpToken (JMPT) kainos grafikas realiu laiku
JumpToken (JMPT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.002
$ 1.002$ 1.002
24 val. žemiausia
$ 1.026
$ 1.026$ 1.026
24 val. aukščiausia

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 1.026
$ 1.026$ 1.026

$ 2.94
$ 2.94$ 2.94

$ 0.837458
$ 0.837458$ 0.837458

-0.06%

-1.71%

+1.13%

+1.13%

JumpToken (JMPT) realiojo laiko kaina yra $1.007. Per pastarąsias 24 valandas JMPT svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.002 iki aukščiausios $ 1.026 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia JMPT kaina yra $ 2.94, o žemiausia – $ 0.837458.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, JMPT per pastarąją valandą pasikeitė -0.06%, per 24 valandas – -1.71%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.13%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

JumpToken (JMPT) rinkos informacija

$ 14.32M
$ 14.32M$ 14.32M

--
----

$ 30.89M
$ 30.89M$ 30.89M

14.27M
14.27M 14.27M

30,789,989.9
30,789,989.9 30,789,989.9

Dabartinė JumpToken rinkos kapitalizacija yra $ 14.32M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. JMPT apyvartoje yra 14.27M vienetų, o bendras kiekis siekia 30789989.9. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 30.89M

JumpToken (JMPT) kainos istorija USD

Šiandienos JumpToken kainos pokytis į USD: $ -0.017587802801127.
JumpToken 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0882284057.
JumpToken 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.1369414265.
JumpToken 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.019149924132947.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.017587802801127-1.71%
30 dienų$ -0.0882284057-8.76%
60 dienų$ -0.1369414265-13.59%
90 dienų$ -0.019149924132947-1.86%

Kas yra JumpToken (JMPT)

JumpToken (JMPT) is a crypto token created to fuel JumpTask – a gig economy-based marketplace that allows companies and organizations to make the most out of the collective skills possessed by a globally dispersed workforce. Using smart contract templates and crypto payments, JumpTask will revolutionize the industry of remote freelancing by decentralizing it and boosting its accessibility to everyone, including the unbanked. JumpToken (JMPT) is a utility token based on the Binance Smart Chain (BSC) technology which includes an open-source, blockchain-based distributed computing platform with cryptographically secure smart contracts stored in the BSC blockchain and fully capable of enforcing performance.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

JumpToken (JMPT) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

JumpToken kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos JumpToken (JMPT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų JumpToken (JMPT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes JumpToken prognozes.

Peržiūrėkite JumpToken kainos prognozę dabar!

JMPT į vietos valiutas

JumpToken (JMPT) Tokenomika

Supratimas apie JumpToken (JMPT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie JMPTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie JumpToken (JMPT)

Kiek JumpToken(JMPT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė JMPT kaina USD valiuta yra 1.007USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė JMPT į USD kaina?
Dabartinė JMPT kaina USD valiuta yra $ 1.007. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra JumpToken rinkos kapitalizacija?
JMPT rinkos kapitalizacija yra $ 14.32MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra JMPT apyvartoje?
JMPT apyvartoje yra 14.27MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) JMPT kaina?
JMPT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.94USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) JMPT kaina?
JMPT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.837458USD.
Kokia yra JMPT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis JMPT yra --USD.
Ar JMPT kaina šiais metais kils?
JMPT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite JMPT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
