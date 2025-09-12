Daugiau apie JIN

JIN Kainos informacija

JIN Oficiali svetainė

JIN Tokenomika

JIN Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

JinPeng logotipas

JinPeng kaina (JIN)

Neįtraukta į sąrašą

1 JIN į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-12.20%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
JinPeng (JIN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:33:20(UTC+8)

JinPeng (JIN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00009405
$ 0.00009405$ 0.00009405
24 val. žemiausia
$ 0.00011125
$ 0.00011125$ 0.00011125
24 val. aukščiausia

$ 0.00009405
$ 0.00009405$ 0.00009405

$ 0.00011125
$ 0.00011125$ 0.00011125

$ 0.00143454
$ 0.00143454$ 0.00143454

$ 0.00002013
$ 0.00002013$ 0.00002013

+1.02%

-11.92%

-18.82%

-18.82%

JinPeng (JIN) realiojo laiko kaina yra $0.00009549. Per pastarąsias 24 valandas JIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00009405 iki aukščiausios $ 0.00011125 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia JIN kaina yra $ 0.00143454, o žemiausia – $ 0.00002013.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, JIN per pastarąją valandą pasikeitė +1.02%, per 24 valandas – -11.92%, o per pastarąsias 7 dienas – -18.82%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

JinPeng (JIN) rinkos informacija

$ 81.43K
$ 81.43K$ 81.43K

--
----

$ 81.43K
$ 81.43K$ 81.43K

852.76M
852.76M 852.76M

852,761,103.2840631
852,761,103.2840631 852,761,103.2840631

Dabartinė JinPeng rinkos kapitalizacija yra $ 81.43K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. JIN apyvartoje yra 852.76M vienetų, o bendras kiekis siekia 852761103.2840631. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 81.43K

JinPeng (JIN) kainos istorija USD

Šiandienos JinPeng kainos pokytis į USD: $ 0.
JinPeng 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000528032.
JinPeng 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0002942713.
JinPeng 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000069779028594499112.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-11.92%
30 dienų$ -0.0000528032-55.29%
60 dienų$ +0.0002942713+308.17%
90 dienų$ +0.000069779028594499112+271.40%

Kas yra JinPeng (JIN)

JinPeng (JIN) is a Memecoin developed in the Poitifi area with the main purpose of elevating the matter of politics in a funny and amusing way while also trying to mock the wrong politics that always put people's lives and interests at risk. The functionality of the JIN token remains in being a tokenised meme resembling China's president to put the main focus on the wrong politics taken to action by the guy himself!

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

JinPeng (JIN) išteklius

Oficiali svetainė

JinPeng kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos JinPeng (JIN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų JinPeng (JIN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes JinPeng prognozes.

Peržiūrėkite JinPeng kainos prognozę dabar!

JIN į vietos valiutas

JinPeng (JIN) Tokenomika

Supratimas apie JinPeng (JIN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie JINišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie JinPeng (JIN)

Kiek JinPeng(JIN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė JIN kaina USD valiuta yra 0.00009549USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė JIN į USD kaina?
Dabartinė JIN kaina USD valiuta yra $ 0.00009549. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra JinPeng rinkos kapitalizacija?
JIN rinkos kapitalizacija yra $ 81.43KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra JIN apyvartoje?
JIN apyvartoje yra 852.76MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) JIN kaina?
JIN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00143454USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) JIN kaina?
JIN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00002013USD.
Kokia yra JIN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis JIN yra --USD.
Ar JIN kaina šiais metais kils?
JIN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite JIN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:33:20(UTC+8)

JinPeng (JIN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.