Inter Stable Token kaina (IST)

1 IST į USD – tiesioginė kaina:

$0.994356
$0.994356$0.994356
-0.30%1D
Inter Stable Token (IST) kainos grafikas realiu laiku
Inter Stable Token (IST) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.992572
$ 0.992572$ 0.992572
24 val. žemiausia
$ 1.015
$ 1.015$ 1.015
24 val. aukščiausia

$ 0.992572
$ 0.992572$ 0.992572

$ 1.015
$ 1.015$ 1.015

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 0
$ 0$ 0

+0.07%

-0.31%

-0.24%

-0.24%

Inter Stable Token (IST) realiojo laiko kaina yra $0.994356. Per pastarąsias 24 valandas IST svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.992572 iki aukščiausios $ 1.015 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IST kaina yra $ 1.16, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IST per pastarąją valandą pasikeitė +0.07%, per 24 valandas – -0.31%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.24%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Inter Stable Token (IST) rinkos informacija

$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M

--
----

$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M

1.41M
1.41M 1.41M

1,405,609.521103
1,405,609.521103 1,405,609.521103

Dabartinė Inter Stable Token rinkos kapitalizacija yra $ 1.40M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. IST apyvartoje yra 1.41M vienetų, o bendras kiekis siekia 1405609.521103. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.40M

Inter Stable Token (IST) kainos istorija USD

Šiandienos Inter Stable Token kainos pokytis į USD: $ -0.0031657059869322.
Inter Stable Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0103707353.
Inter Stable Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0019837402.
Inter Stable Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0002272458097605.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0031657059869322-0.31%
30 dienų$ -0.0103707353-1.04%
60 dienų$ -0.0019837402-0.19%
90 dienų$ +0.0002272458097605+0.02%

Kas yra Inter Stable Token (IST)

Inter Protocol (https://inter.trade/) is a community organized, decentralized application on the Agoric chain that implements the Inter Stable Token (IST), an overcollateralized, cryptocurrency-backed stable token for the interchain ecosystem. The Hardened JavaScript smart contracts are written using the Zoe framework, which relies on the Electronic Rights Transfer Protocol (ERTP) for token support. IST is designed to maintain parity with the US dollar (USD) for broad accessibility and is the native fee token for the Agoric platform, providing some of the core functionality and stability for the Agoric cryptoeconomy.

Inter Stable Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Inter Stable Token (IST) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Inter Stable Token (IST) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Inter Stable Token prognozes.

Peržiūrėkite Inter Stable Token kainos prognozę dabar!

IST į vietos valiutas

Inter Stable Token (IST) Tokenomika

Supratimas apie Inter Stable Token (IST) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ISTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Inter Stable Token (IST)

Kiek Inter Stable Token(IST) verta (-as) šiandien?
Dabartinė IST kaina USD valiuta yra 0.994356USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė IST į USD kaina?
Dabartinė IST kaina USD valiuta yra $ 0.994356. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Inter Stable Token rinkos kapitalizacija?
IST rinkos kapitalizacija yra $ 1.40MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra IST apyvartoje?
IST apyvartoje yra 1.41MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) IST kaina?
IST pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.16USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) IST kaina?
IST pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra IST prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis IST yra --USD.
Ar IST kaina šiais metais kils?
IST šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite IST kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.