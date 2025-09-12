iCommunity kaina (ICOM)
iCommunity (ICOM) realiojo laiko kaina yra $0.0068313. Per pastarąsias 24 valandas ICOM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00683059 iki aukščiausios $ 0.00683149 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ICOM kaina yra $ 14.34, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ICOM per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.01%, o per pastarąsias 7 dienas – +30.37%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė iCommunity rinkos kapitalizacija yra $ 411.71K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ICOM apyvartoje yra 60.27M vienetų, o bendras kiekis siekia 97800000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 668.10K
Šiandienos iCommunity kainos pokytis į USD: $ 0.
iCommunity 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0035177731.
iCommunity 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0028473944.
iCommunity 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.002679973358720977.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.01%
|30 dienų
|$ +0.0035177731
|+51.49%
|60 dienų
|$ +0.0028473944
|+41.68%
|90 dienų
|$ +0.002679973358720977
|+64.56%
iBS is a cloud platform service that provides notarization, electronic signature, traceability and authenticity verification tools by means of different blockchain technologies. It includes a potent RESTful API that allows integrators to leverage its functionality programmatically With iBS every enterprise can integrate blockchain capabilities simply and affordably, without the need for technical knowledge and with very low costs and efforts. ICOM token is the way to access to services provided by iCommunity Labs platform of API blockchain capabilities ready to use for your digital solutions or any business process.To be able to purchase iCommunity services with our token, all clients will be able to develop different use cases using the same ICOM token in their project and also it will be transferable to other use cases using iCommunity platform. Therefore they will avoid the hassle to mint a new token and create a new community of token-holders willing to support the ecosystem.
