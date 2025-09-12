Daugiau apie ICOM

iCommunity (ICOM)

1 ICOM į USD:

$0.0068313
$0.0068313
0.00%1D
iCommunity (ICOM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00683059
$ 0.00683059
24 val. žemiausia
$ 0.00683149
$ 0.00683149
24 val. aukščiausia

$ 0.00683059
$ 0.00683059

$ 0.00683149
$ 0.00683149

$ 14.34
$ 14.34

$ 0
$ 0

--

+0.01%

+30.37%

+30.37%

iCommunity (ICOM) realiojo laiko kaina yra $0.0068313. Per pastarąsias 24 valandas ICOM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00683059 iki aukščiausios $ 0.00683149 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ICOM kaina yra $ 14.34, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ICOM per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.01%, o per pastarąsias 7 dienas – +30.37%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

iCommunity (ICOM) rinkos informacija

$ 411.71K
$ 411.71K

--
----

$ 668.10K
$ 668.10K

60.27M
60.27M

97,800,000.0
97,800,000.0

Dabartinė iCommunity rinkos kapitalizacija yra $ 411.71K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ICOM apyvartoje yra 60.27M vienetų, o bendras kiekis siekia 97800000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 668.10K

iCommunity (ICOM) kainos istorija USD

Šiandienos iCommunity kainos pokytis į USD: $ 0.
iCommunity 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0035177731.
iCommunity 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0028473944.
iCommunity 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.002679973358720977.

Laikotarpis Keisti (USD) Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.01%
30 dienų$ +0.0035177731+51.49%
60 dienų$ +0.0028473944+41.68%
90 dienų$ +0.002679973358720977+64.56%

Kas yra iCommunity (ICOM)

iBS is a cloud platform service that provides notarization, electronic signature, traceability and authenticity verification tools by means of different blockchain technologies. It includes a potent RESTful API that allows integrators to leverage its functionality programmatically With iBS every enterprise can integrate blockchain capabilities simply and affordably, without the need for technical knowledge and with very low costs and efforts. ICOM token is the way to access to services provided by iCommunity Labs platform of API blockchain capabilities ready to use for your digital solutions or any business process.To be able to purchase iCommunity services with our token, all clients will be able to develop different use cases using the same ICOM token in their project and also it will be transferable to other use cases using iCommunity platform. Therefore they will avoid the hassle to mint a new token and create a new community of token-holders willing to support the ecosystem.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

iCommunity (ICOM) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

iCommunity kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos iCommunity (ICOM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų iCommunity (ICOM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes iCommunity prognozes.

Peržiūrėkite iCommunity kainos prognozę dabar!

ICOM į vietos valiutas

iCommunity (ICOM) Tokenomika

Supratimas apie iCommunity (ICOM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ICOMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie iCommunity (ICOM)

Kiek iCommunity(ICOM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ICOM kaina USD valiuta yra 0.0068313USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ICOM į USD kaina?
Dabartinė ICOM kaina USD valiuta yra $ 0.0068313. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra iCommunity rinkos kapitalizacija?
ICOM rinkos kapitalizacija yra $ 411.71KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ICOM apyvartoje?
ICOM apyvartoje yra 60.27MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ICOM kaina?
ICOM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 14.34USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ICOM kaina?
ICOM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra ICOM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ICOM yra --USD.
Ar ICOM kaina šiais metais kils?
ICOM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ICOM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:07:22(UTC+8)

