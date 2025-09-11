Daugiau apie $HYPER

Hyperpigmentation logotipas

Hyperpigmentation kaina ($HYPER)

Neįtraukta į sąrašą

1 $HYPER į USD – tiesioginė kaina:

$0.01623164$0.01623164
-5.90%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Hyperpigmentation ($HYPER) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:08:13(UTC+8)

Hyperpigmentation ($HYPER) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01608297$ 0.01608297
24 val. žemiausia
$ 0.01744714$ 0.01744714
24 val. aukščiausia

$ 0.01608297$ 0.01608297

$ 0.01744714$ 0.01744714

$ 0.02977547$ 0.02977547

$ 0.00199354$ 0.00199354

+0.95%

-4.82%

+9.02%

+9.02%

Hyperpigmentation ($HYPER) realiojo laiko kaina yra $0.01638229. Per pastarąsias 24 valandas $HYPER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01608297 iki aukščiausios $ 0.01744714 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $HYPER kaina yra $ 0.02977547, o žemiausia – $ 0.00199354.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $HYPER per pastarąją valandą pasikeitė +0.95%, per 24 valandas – -4.82%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.02%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Hyperpigmentation ($HYPER) rinkos informacija

$ 16.21M$ 16.21M

--
----

$ 16.21M$ 16.21M

1.00B 1.00B

1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Hyperpigmentation rinkos kapitalizacija yra $ 16.21M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $HYPER apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 16.21M

Hyperpigmentation ($HYPER) kainos istorija USD

Šiandienos Hyperpigmentation kainos pokytis į USD: $ -0.00083002698720916.
Hyperpigmentation 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0025264554.
Hyperpigmentation 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0044358801.
Hyperpigmentation 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.001881976209713654.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00083002698720916-4.82%
30 dienų$ -0.0025264554-15.42%
60 dienų$ +0.0044358801+27.08%
90 dienų$ +0.001881976209713654+12.98%

Kas yra Hyperpigmentation ($HYPER)

$HYPER is the revenue-first utility layer built on Solana, born from the “dot on the cheek” that marked the viral hyperpigmentation meme. We’ve taken that spark of meme culture and built real infrastructure behind it: HyperTek is our plug-and-play toolkit for on-chain communities to launch viral content, run on-chain games, manage liquidity, and reward activity. Everything is fully on-chain, transparent, and community-owned, ensuring we create lasting impact.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Hyperpigmentation ($HYPER) išteklius

Oficiali svetainė

Hyperpigmentation kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Hyperpigmentation ($HYPER) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hyperpigmentation ($HYPER) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hyperpigmentation prognozes.

Peržiūrėkite Hyperpigmentation kainos prognozę dabar!

$HYPER į vietos valiutas

Hyperpigmentation ($HYPER) Tokenomika

Supratimas apie Hyperpigmentation ($HYPER) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie $HYPERišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Hyperpigmentation ($HYPER)

Kiek Hyperpigmentation($HYPER) verta (-as) šiandien?
Dabartinė $HYPER kaina USD valiuta yra 0.01638229USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė $HYPER į USD kaina?
Dabartinė $HYPER kaina USD valiuta yra $ 0.01638229. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Hyperpigmentation rinkos kapitalizacija?
$HYPER rinkos kapitalizacija yra $ 16.21MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra $HYPER apyvartoje?
$HYPER apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) $HYPER kaina?
$HYPER pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.02977547USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) $HYPER kaina?
$HYPER pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00199354USD.
Kokia yra $HYPER prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis $HYPER yra --USD.
Ar $HYPER kaina šiais metais kils?
$HYPER šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite $HYPER kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.