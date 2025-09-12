Daugiau apie HORD

Hord kaina (HORD)

1 HORD į USD – tiesioginė kaina:

$0.00262583
0.00%1D
USD
Hord (HORD) kainos grafikas realiu laiku
Hord (HORD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00262523
24 val. žemiausia
$ 0.00262968
24 val. aukščiausia

$ 0.00262523
$ 0.00262968
$ 1.79
$ 0.00179628
+0.01%

-0.07%

-1.18%

-1.18%

Hord (HORD) realiojo laiko kaina yra $0.00262579. Per pastarąsias 24 valandas HORD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00262523 iki aukščiausios $ 0.00262968 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HORD kaina yra $ 1.79, o žemiausia – $ 0.00179628.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HORD per pastarąją valandą pasikeitė +0.01%, per 24 valandas – -0.07%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Hord (HORD) rinkos informacija

$ 669.13K
--
$ 840.60K
254.72M
320,000,000.0
Dabartinė Hord rinkos kapitalizacija yra $ 669.13K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HORD apyvartoje yra 254.72M vienetų, o bendras kiekis siekia 320000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 840.60K

Hord (HORD) kainos istorija USD

Šiandienos Hord kainos pokytis į USD: $ 0.
Hord 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001995734.
Hord 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000862010.
Hord 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001829129722987673.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.07%
30 dienų$ -0.0001995734-7.60%
60 dienų$ -0.0000862010-3.28%
90 dienų$ -0.0001829129722987673-6.51%

Kas yra Hord (HORD)

Hord is a social DeFi protocol built on Ethereum, enabling key opinion leaders to monetize their strategies while crypto enthusiasts can invest in tokenized portfolios. Trading is executed on Hord’s proprietary order book DEX making use of L2 technology with STARK ZK-Rollups.

Hord (HORD) išteklius

Oficiali svetainė

Hord kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Hord (HORD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hord (HORD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hord prognozes.

Peržiūrėkite Hord kainos prognozę dabar!

HORD į vietos valiutas

Hord (HORD) Tokenomika

Supratimas apie Hord (HORD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HORDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Hord (HORD)

Kiek Hord(HORD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HORD kaina USD valiuta yra 0.00262579USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HORD į USD kaina?
Dabartinė HORD kaina USD valiuta yra $ 0.00262579. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Hord rinkos kapitalizacija?
HORD rinkos kapitalizacija yra $ 669.13KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HORD apyvartoje?
HORD apyvartoje yra 254.72MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HORD kaina?
HORD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.79USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HORD kaina?
HORD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00179628USD.
Kokia yra HORD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HORD yra --USD.
Ar HORD kaina šiais metais kils?
HORD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HORD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
