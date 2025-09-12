Daugiau apie HTS

HTS Kainos informacija

HTS Baltoji knyga

HTS Oficiali svetainė

HTS Tokenomika

HTS Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Home3 logotipas

Home3 kaina (HTS)

Neįtraukta į sąrašą

1 HTS į USD – tiesioginė kaina:

$0.01570669
$0.01570669$0.01570669
-3.50%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Home3 (HTS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:38:16(UTC+8)

Home3 (HTS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01547137
$ 0.01547137$ 0.01547137
24 val. žemiausia
$ 0.01636599
$ 0.01636599$ 0.01636599
24 val. aukščiausia

$ 0.01547137
$ 0.01547137$ 0.01547137

$ 0.01636599
$ 0.01636599$ 0.01636599

$ 0.097616
$ 0.097616$ 0.097616

$ 0.0045298
$ 0.0045298$ 0.0045298

-0.11%

-3.52%

-19.49%

-19.49%

Home3 (HTS) realiojo laiko kaina yra $0.01570669. Per pastarąsias 24 valandas HTS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01547137 iki aukščiausios $ 0.01636599 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HTS kaina yra $ 0.097616, o žemiausia – $ 0.0045298.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HTS per pastarąją valandą pasikeitė -0.11%, per 24 valandas – -3.52%, o per pastarąsias 7 dienas – -19.49%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Home3 (HTS) rinkos informacija

$ 1.29M
$ 1.29M$ 1.29M

--
----

$ 1.52M
$ 1.52M$ 1.52M

82.35M
82.35M 82.35M

96,500,000.0
96,500,000.0 96,500,000.0

Dabartinė Home3 rinkos kapitalizacija yra $ 1.29M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HTS apyvartoje yra 82.35M vienetų, o bendras kiekis siekia 96500000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.52M

Home3 (HTS) kainos istorija USD

Šiandienos Home3 kainos pokytis į USD: $ -0.00057339521819233.
Home3 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0063634979.
Home3 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0051544456.
Home3 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000128519036907392.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00057339521819233-3.52%
30 dienų$ -0.0063634979-40.51%
60 dienų$ -0.0051544456-32.81%
90 dienų$ +0.000128519036907392+0.82%

Kas yra Home3 (HTS)

We’re transforming real estate with blockchain technology, making buying, selling, and managing properties secure, efficient, and transparent. Our commitment is to ensure transactions are fairer and more innovative, combining trust and technology for smooth and beneficial property dealings for everyone.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Home3 (HTS) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Home3 kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Home3 (HTS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Home3 (HTS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Home3 prognozes.

Peržiūrėkite Home3 kainos prognozę dabar!

HTS į vietos valiutas

Home3 (HTS) Tokenomika

Supratimas apie Home3 (HTS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HTSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Home3 (HTS)

Kiek Home3(HTS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HTS kaina USD valiuta yra 0.01570669USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HTS į USD kaina?
Dabartinė HTS kaina USD valiuta yra $ 0.01570669. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Home3 rinkos kapitalizacija?
HTS rinkos kapitalizacija yra $ 1.29MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HTS apyvartoje?
HTS apyvartoje yra 82.35MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HTS kaina?
HTS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.097616USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HTS kaina?
HTS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0045298USD.
Kokia yra HTS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HTS yra --USD.
Ar HTS kaina šiais metais kils?
HTS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HTS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:38:16(UTC+8)

Home3 (HTS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.