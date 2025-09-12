Daugiau apie HESTIA

Hestia kaina (HESTIA)

1 HESTIA į USD – tiesioginė kaina:

$3.45
$3.45$3.45
+4.40%1D
Hestia (HESTIA) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-12 00:37:42(UTC+8)

Hestia (HESTIA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 3.3
$ 3.3$ 3.3
24 val. žemiausia
$ 3.45
$ 3.45$ 3.45
24 val. aukščiausia

$ 3.3
$ 3.3$ 3.3

$ 3.45
$ 3.45$ 3.45

$ 4.03
$ 4.03$ 4.03

$ 0.668389
$ 0.668389$ 0.668389

+0.00%

+4.44%

+12.23%

+12.23%

Hestia (HESTIA) realiojo laiko kaina yra $3.45. Per pastarąsias 24 valandas HESTIA svyravo nuo žemiausios kainos $ 3.3 iki aukščiausios $ 3.45 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HESTIA kaina yra $ 4.03, o žemiausia – $ 0.668389.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HESTIA per pastarąją valandą pasikeitė +0.00%, per 24 valandas – +4.44%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.23%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Hestia (HESTIA) rinkos informacija

$ 1.92M
$ 1.92M$ 1.92M

--
----

$ 1.92M
$ 1.92M$ 1.92M

557.77K
557.77K 557.77K

557,768.8148835986
557,768.8148835986 557,768.8148835986

Dabartinė Hestia rinkos kapitalizacija yra $ 1.92M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HESTIA apyvartoje yra 557.77K vienetų, o bendras kiekis siekia 557768.8148835986. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.92M

Hestia (HESTIA) kainos istorija USD

Šiandienos Hestia kainos pokytis į USD: $ +0.146656.
Hestia 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +3.1636972650.
Hestia 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +4.5958453950.
Hestia 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +2.4653630728416886.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.146656+4.44%
30 dienų$ +3.1636972650+91.70%
60 dienų$ +4.5958453950+133.21%
90 dienų$ +2.4653630728416886+250.38%

Kas yra Hestia (HESTIA)

HESTIA is a deflationary token on Base Chain that builds upon CIRCLE's foundation through its innovative Chaos Engine. It creates scarcity by burning tokens while building USDC reserves, which are strategically deployed to support price floors and generate trading volume. The project uniquely combines automated liquidity management, AI-ready infrastructure, and ecosystem integration with CIRCLE, aiming for a sustainable deflationary model. Key features include daily automated burns via Hestia's Rage function, a configurable smart contract for future AI governance, and a synergistic relationship with CIRCLE's ecosystem through fee sharing and liquidity support.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Hestia (HESTIA) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Hestia kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Hestia (HESTIA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hestia (HESTIA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hestia prognozes.

Peržiūrėkite Hestia kainos prognozę dabar!

HESTIA į vietos valiutas

Hestia (HESTIA) Tokenomika

Supratimas apie Hestia (HESTIA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HESTIAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Hestia (HESTIA)

Kiek Hestia(HESTIA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HESTIA kaina USD valiuta yra 3.45USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HESTIA į USD kaina?
Dabartinė HESTIA kaina USD valiuta yra $ 3.45. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Hestia rinkos kapitalizacija?
HESTIA rinkos kapitalizacija yra $ 1.92MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HESTIA apyvartoje?
HESTIA apyvartoje yra 557.77KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HESTIA kaina?
HESTIA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.03USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HESTIA kaina?
HESTIA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.668389USD.
Kokia yra HESTIA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HESTIA yra --USD.
Ar HESTIA kaina šiais metais kils?
HESTIA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HESTIA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-12 00:37:42(UTC+8)

