Hestia (HESTIA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Hestia kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek HESTIA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Hestia kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Hestia kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:31:52(UTC+8)

Hestia Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Hestia (HESTIA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Hestia galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 3.34 prekybos kainą 2025 m.

Hestia (HESTIA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Hestia galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 3.507 prekybos kainą 2026 m.

Hestia (HESTIA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. HESTIA ateities kaina yra $ 3.6823 su 10.25% augimo norma.

Hestia (HESTIA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. HESTIA ateities kaina yra $ 3.8664 su 15.76% augimo norma.

Hestia (HESTIA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HESTIA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 4.0597, o augimo norma – 21.55%.

Hestia (HESTIA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HESTIA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 4.2627, o augimo norma – 27.63%.

Hestia (HESTIA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Hestia kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 6.9436 prekybos kainą.

Hestia (HESTIA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Hestia kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 11.3104 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 3.34
    0.00%
  • 2026
    $ 3.507
    5.00%
  • 2027
    $ 3.6823
    10.25%
  • 2028
    $ 3.8664
    15.76%
  • 2029
    $ 4.0597
    21.55%
  • 2030
    $ 4.2627
    27.63%
  • 2031
    $ 4.4759
    34.01%
  • 2032
    $ 4.6997
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 4.9347
    47.75%
  • 2034
    $ 5.1814
    55.13%
  • 2035
    $ 5.4405
    62.89%
  • 2036
    $ 5.7125
    71.03%
  • 2037
    $ 5.9981
    79.59%
  • 2038
    $ 6.2980
    88.56%
  • 2039
    $ 6.6129
    97.99%
  • 2040
    $ 6.9436
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Hestia kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 3.34
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 3.3404
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 3.3432
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 3.3537
    0.41%
Hestia (HESTIA) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma HESTIA kaina yra $3.34. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Hestia (HESTIA) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė HESTIA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $3.3404. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Hestia (HESTIA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė HESTIA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $3.3432. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Hestia (HESTIA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma HESTIA kaina yra $3.3537. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Hestia kainų statistika

--
----

--

$ 1.86M
$ 1.86M$ 1.86M

557.66K
557.66K 557.66K

--
----

--

Naujausia HESTIA kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, HESTIA turi 557.66K apyvartą ir $ 1.86M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Hestia istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Hestia, dabartinė Hestia kaina yra 3.34USD. Apyvartinė Hestia (HESTIA) pasiūla yra 557.66K HESTIA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,863,307.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -3.18%
    $ -0.109966
    $ 3.45
    $ 3.33
  • 7 dienos
    4.44%
    $ 0.148362
    $ 3.9197
    $ 1.8568
  • 30 dienų
    81.17%
    $ 2.7112
    $ 3.9197
    $ 1.8568
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Hestia kaina pasikeitė $-0.109966, atspindinti -3.18% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Hestia buvo prekiaujama aukščiausia $3.9197 ir žemiausia $1.8568. Kainos pokytis buvo 4.44%. Ši naujausia tendencija parodo HESTIA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Hestia įvyko 81.17%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $2.7112 vertę. Tai rodo, kad HESTIA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Hestia (HESTIA) kainų prognozės modulis?

Hestia Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas HESTIA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Hestia ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą HESTIA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Hestia kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja HESTIA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina HESTIA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Hestia potencialą.

Kodėl HESTIA kainų prognozė yra svarbi?

HESTIA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į HESTIA dabar?
Pagal jūsų prognozes, HESTIA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio HESTIA kainų prognozė?
Remiantis Hestia (HESTIA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama HESTIA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 HESTIA 2026 m.?
1 vieneto Hestia (HESTIA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HESTIA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama HESTIA kaina 2027 m.?
Hestia (HESTIA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 HESTIA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė HESTIA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Hestia (HESTIA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė HESTIA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Hestia (HESTIA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 HESTIA 2030 m.?
1 vieneto Hestia (HESTIA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HESTIA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia HESTIA kainų prognozė 2040 metams?
Hestia (HESTIA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 HESTIA kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:31:52(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.