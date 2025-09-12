Daugiau apie TORCH

Hercules Token logotipas

Hercules Token kaina (TORCH)

Neįtraukta į sąrašą

1 TORCH į USD – tiesioginė kaina:

$0.128887
$0.128887$0.128887
-0.60%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
Hercules Token (TORCH) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:51:11(UTC+8)

Hercules Token (TORCH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.128225
$ 0.128225$ 0.128225
24 val. žemiausia
$ 0.135007
$ 0.135007$ 0.135007
24 val. aukščiausia

$ 0.128225
$ 0.128225$ 0.128225

$ 0.135007
$ 0.135007$ 0.135007

$ 2.41
$ 2.41$ 2.41

$ 0.122566
$ 0.122566$ 0.122566

+0.36%

-0.63%

+3.33%

+3.33%

Hercules Token (TORCH) realiojo laiko kaina yra $0.128887. Per pastarąsias 24 valandas TORCH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.128225 iki aukščiausios $ 0.135007 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TORCH kaina yra $ 2.41, o žemiausia – $ 0.122566.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TORCH per pastarąją valandą pasikeitė +0.36%, per 24 valandas – -0.63%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.33%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Hercules Token (TORCH) rinkos informacija

$ 428.00K
$ 428.00K$ 428.00K

--
----

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

3.32M
3.32M 3.32M

8,725,114.453174926
8,725,114.453174926 8,725,114.453174926

Dabartinė Hercules Token rinkos kapitalizacija yra $ 428.00K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TORCH apyvartoje yra 3.32M vienetų, o bendras kiekis siekia 8725114.453174926. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.12M

Hercules Token (TORCH) kainos istorija USD

Šiandienos Hercules Token kainos pokytis į USD: $ -0.00082704380941.
Hercules Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0297466169.
Hercules Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0308584864.
Hercules Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.04663899519653247.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00082704380941-0.63%
30 dienų$ -0.0297466169-23.07%
60 dienų$ -0.0308584864-23.94%
90 dienų$ -0.04663899519653247-26.57%

Kas yra Hercules Token (TORCH)

Hercules is a sophisticated, flexible clAMM DEX on Metis Andromeda also featuring a Launchpad. With multiple v3 strategies, trusted-party integrations, dynamic fees, and a dual-token economy, Hercules is tailored to project-owned liquidity.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje.

Hercules Token (TORCH) išteklius

Oficiali svetainė

Hercules Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Hercules Token (TORCH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hercules Token (TORCH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hercules Token prognozes.

Peržiūrėkite Hercules Token kainos prognozę dabar!

TORCH į vietos valiutas

Hercules Token (TORCH) Tokenomika

Supratimas apie Hercules Token (TORCH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TORCHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Hercules Token (TORCH)

Kiek Hercules Token(TORCH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TORCH kaina USD valiuta yra 0.128887USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TORCH į USD kaina?
Dabartinė TORCH kaina USD valiuta yra $ 0.128887. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Hercules Token rinkos kapitalizacija?
TORCH rinkos kapitalizacija yra $ 428.00KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TORCH apyvartoje?
TORCH apyvartoje yra 3.32MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TORCH kaina?
TORCH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.41USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TORCH kaina?
TORCH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.122566USD.
Kokia yra TORCH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TORCH yra --USD.
Ar TORCH kaina šiais metais kils?
TORCH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TORCH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:51:11(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.