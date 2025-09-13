Hercules Token (TORCH) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Hercules Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek TORCH augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Hercules Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Hercules Token kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 00:48:49(UTC+8)

Hercules Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Hercules Token (TORCH) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Hercules Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.1318 prekybos kainą 2025 m.

Hercules Token (TORCH) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Hercules Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.13839 prekybos kainą 2026 m.

Hercules Token (TORCH) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. TORCH ateities kaina yra $ 0.145309 su 10.25% augimo norma.

Hercules Token (TORCH) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. TORCH ateities kaina yra $ 0.152574 su 15.76% augimo norma.

Hercules Token (TORCH) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, TORCH 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.160203, o augimo norma – 21.55%.

Hercules Token (TORCH) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, TORCH 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.168213, o augimo norma – 27.63%.

Hercules Token (TORCH) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Hercules Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.274002 prekybos kainą.

Hercules Token (TORCH) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Hercules Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.446321 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.1318
    0.00%
  • 2026
    $ 0.13839
    5.00%
  • 2027
    $ 0.145309
    10.25%
  • 2028
    $ 0.152574
    15.76%
  • 2029
    $ 0.160203
    21.55%
  • 2030
    $ 0.168213
    27.63%
  • 2031
    $ 0.176624
    34.01%
  • 2032
    $ 0.185455
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.194728
    47.75%
  • 2034
    $ 0.204465
    55.13%
  • 2035
    $ 0.214688
    62.89%
  • 2036
    $ 0.225422
    71.03%
  • 2037
    $ 0.236693
    79.59%
  • 2038
    $ 0.248528
    88.56%
  • 2039
    $ 0.260954
    97.99%
  • 2040
    $ 0.274002
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Hercules Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.1318
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.131818
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.131926
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.132341
    0.41%
Hercules Token (TORCH) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma TORCH kaina yra $0.1318. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Hercules Token (TORCH) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė TORCH, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.131818. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Hercules Token (TORCH) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė TORCH, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.131926. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Hercules Token (TORCH) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma TORCH kaina yra $0.132341. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Hercules Token kainų statistika

--
----

--

$ 437.41K
$ 437.41K$ 437.41K

3.32M
3.32M 3.32M

--
----

--

Naujausia TORCH kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, TORCH turi 3.32M apyvartą ir $ 437.41K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Hercules Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Hercules Token, dabartinė Hercules Token kaina yra 0.1318USD. Apyvartinė Hercules Token (TORCH) pasiūla yra 3.32M TORCH, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $437,412.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    2.63%
    $ 0.003381
    $ 0.136174
    $ 0.128418
  • 7 dienos
    3.04%
    $ 0.004001
    $ 0.164946
    $ 0.123786
  • 30 dienų
    -20.12%
    $ -0.026524
    $ 0.164946
    $ 0.123786
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Hercules Token kaina pasikeitė $0.003381, atspindinti 2.63% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Hercules Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.164946 ir žemiausia $0.123786. Kainos pokytis buvo 3.04%. Ši naujausia tendencija parodo TORCH potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Hercules Token įvyko -20.12%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.026524 vertę. Tai rodo, kad TORCH artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Hercules Token (TORCH) kainų prognozės modulis?

Hercules Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas TORCH kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Hercules Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą TORCH būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Hercules Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja TORCH ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina TORCH pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Hercules Token potencialą.

Kodėl TORCH kainų prognozė yra svarbi?

TORCH kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į TORCH dabar?
Pagal jūsų prognozes, TORCH pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio TORCH kainų prognozė?
Remiantis Hercules Token (TORCH) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama TORCH kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 TORCH 2026 m.?
1 vieneto Hercules Token (TORCH) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, TORCH padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama TORCH kaina 2027 m.?
Hercules Token (TORCH) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 TORCH kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė TORCH kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Hercules Token (TORCH) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė TORCH kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Hercules Token (TORCH) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 TORCH 2030 m.?
1 vieneto Hercules Token (TORCH) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, TORCH padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia TORCH kainų prognozė 2040 metams?
Hercules Token (TORCH) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 TORCH kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.