Gym Network kaina (GYMNET)

Neįtraukta į sąrašą

1 GYMNET į USD – tiesioginė kaina:

$0.01950119
$0.01950119
+9.00%1D
Gym Network (GYMNET) kainos grafikas realiu laiku
Gym Network (GYMNET) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01774078
$ 0.01774078
24 val. žemiausia
$ 0.02003617
$ 0.02003617
24 val. aukščiausia

$ 0.01774078
$ 0.01774078

$ 0.02003617
$ 0.02003617

$ 1.9
$ 1.9

$ 0.00362167
$ 0.00362167

+0.38%

+9.04%

+30.28%

+30.28%

Gym Network (GYMNET) realiojo laiko kaina yra $0.01950119. Per pastarąsias 24 valandas GYMNET svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01774078 iki aukščiausios $ 0.02003617 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GYMNET kaina yra $ 1.9, o žemiausia – $ 0.00362167.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GYMNET per pastarąją valandą pasikeitė +0.38%, per 24 valandas – +9.04%, o per pastarąsias 7 dienas – +30.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Gym Network (GYMNET) rinkos informacija

$ 2.45M
$ 2.45M

--
--

$ 9.81M
$ 9.81M

124.80M
124.80M

499,888,191.8127522
499,888,191.8127522

Dabartinė Gym Network rinkos kapitalizacija yra $ 2.45M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GYMNET apyvartoje yra 124.80M vienetų, o bendras kiekis siekia 499888191.8127522. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.81M

Gym Network (GYMNET) kainos istorija USD

Šiandienos Gym Network kainos pokytis į USD: $ +0.00161755.
Gym Network 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0173666267.
Gym Network 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000861484.
Gym Network 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.015301472985227849.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00161755+9.04%
30 dienų$ +0.0173666267+89.05%
60 dienų$ -0.0000861484-0.44%
90 dienų$ +0.015301472985227849+364.35%

Kas yra Gym Network (GYMNET)

GYM NETWORK is a fully decentralized protocol operating on the Binance Smart Chain. It combines optimal yields with high rewards for its users and also provides an additional earnings mechanism through the built in affiliate system.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Gym Network (GYMNET) išteklius

Oficiali svetainė

Gym Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Gym Network (GYMNET) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Gym Network (GYMNET) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Gym Network prognozes.

Peržiūrėkite Gym Network kainos prognozę dabar!

GYMNET į vietos valiutas

Gym Network (GYMNET) Tokenomika

Supratimas apie Gym Network (GYMNET) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GYMNETišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Gym Network (GYMNET)

Kiek Gym Network(GYMNET) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GYMNET kaina USD valiuta yra 0.01950119USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GYMNET į USD kaina?
Dabartinė GYMNET kaina USD valiuta yra $ 0.01950119. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Gym Network rinkos kapitalizacija?
GYMNET rinkos kapitalizacija yra $ 2.45MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GYMNET apyvartoje?
GYMNET apyvartoje yra 124.80MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GYMNET kaina?
GYMNET pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.9USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GYMNET kaina?
GYMNET pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00362167USD.
Kokia yra GYMNET prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GYMNET yra --USD.
Ar GYMNET kaina šiais metais kils?
GYMNET šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GYMNET kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
