Griddy logotipas

Griddy kaina (GRIDDY)

Neįtraukta į sąrašą

1 GRIDDY į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+1.20%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
Griddy (GRIDDY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:23:04(UTC+8)

Griddy (GRIDDY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00730469
$ 0.00730469$ 0.00730469

$ 0
$ 0$ 0

+0.11%

+1.27%

+11.06%

+11.06%

Griddy (GRIDDY) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas GRIDDY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GRIDDY kaina yra $ 0.00730469, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GRIDDY per pastarąją valandą pasikeitė +0.11%, per 24 valandas – +1.27%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.06%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Griddy (GRIDDY) rinkos informacija

$ 22.01K
$ 22.01K$ 22.01K

--
----

$ 22.01K
$ 22.01K$ 22.01K

996.15M
996.15M 996.15M

996,150,749.224379
996,150,749.224379 996,150,749.224379

Dabartinė Griddy rinkos kapitalizacija yra $ 22.01K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GRIDDY apyvartoje yra 996.15M vienetų, o bendras kiekis siekia 996150749.224379. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 22.01K

Griddy (GRIDDY) kainos istorija USD

Šiandienos Griddy kainos pokytis į USD: $ 0.
Griddy 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Griddy 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Griddy 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.27%
30 dienų$ 0+26.28%
60 dienų$ 0+32.79%
90 dienų$ 0--

Kas yra Griddy (GRIDDY)

$GRIDDY token is a meme-based cryptocurrency inspired by the viral Griddy dance meme. Originally launched on Pump.Fun, the project quickly gained traction due to its fun and engaging nature. It was later transitioned to the Solana blockchain, driven by the community’s enthusiasm. $GRIDDY celebrates internet culture and the Griddy dance trend, offering a lighthearted, community-driven project for crypto enthusiasts and meme lovers alike.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje.

Griddy kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Griddy (GRIDDY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Griddy (GRIDDY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Griddy prognozes.

Peržiūrėkite Griddy kainos prognozę dabar!

GRIDDY į vietos valiutas

Griddy (GRIDDY) Tokenomika

Supratimas apie Griddy (GRIDDY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GRIDDYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Griddy (GRIDDY)

Kiek Griddy(GRIDDY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GRIDDY kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GRIDDY į USD kaina?
Dabartinė GRIDDY kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Griddy rinkos kapitalizacija?
GRIDDY rinkos kapitalizacija yra $ 22.01KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GRIDDY apyvartoje?
GRIDDY apyvartoje yra 996.15MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GRIDDY kaina?
GRIDDY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00730469USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GRIDDY kaina?
GRIDDY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra GRIDDY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GRIDDY yra --USD.
Ar GRIDDY kaina šiais metais kils?
GRIDDY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GRIDDY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:23:04(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.