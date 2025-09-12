Daugiau apie GOV

GovWorld kaina (GOV)

Neįtraukta į sąrašą

1 GOV į USD – tiesioginė kaina:

$0.00171878
+0.60%1D
USD
GovWorld (GOV) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:38:56(UTC+8)

GovWorld (GOV) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00170636
24 val. žemiausia
$ 0.0017219
24 val. aukščiausia

$ 0.00170636
$ 0.0017219
$ 0.240885
$ 0.00119396
--

+0.65%

+5.60%

+5.60%

GovWorld (GOV) realiojo laiko kaina yra $0.00171878. Per pastarąsias 24 valandas GOV svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00170636 iki aukščiausios $ 0.0017219 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GOV kaina yra $ 0.240885, o žemiausia – $ 0.00119396.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GOV per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.65%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.60%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

GovWorld (GOV) rinkos informacija

$ 79.43K
--
$ 171.88K
46.21M
100,000,000.0
Dabartinė GovWorld rinkos kapitalizacija yra $ 79.43K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GOV apyvartoje yra 46.21M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 171.88K

GovWorld (GOV) kainos istorija USD

Šiandienos GovWorld kainos pokytis į USD: $ 0.
GovWorld 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0001628478.
GovWorld 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0004316599.
GovWorld 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0003993400189874186.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.65%
30 dienų$ +0.0001628478+9.47%
60 dienų$ +0.0004316599+25.11%
90 dienų$ +0.0003993400189874186+30.27%

Kas yra GovWorld (GOV)

GovWorld is an added utility for metaverse, NFT, and altcoin projects & their communities. Leveraging the power of the most customizable P2P lending protocol on the blockchain, community strong holders can now unlock liquidity in the form of USDT, USDC, DAI, or BUSD against the value of their NFT and altcoin portfolio. VIP strategic partners of GovWorld also enjoy additional benefits such as maintaining tier-level, staking, and other native rewards.

GovWorld (GOV) išteklius

Oficiali svetainė

GovWorld kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos GovWorld (GOV) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GovWorld (GOV) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GovWorld prognozes.

Peržiūrėkite GovWorld kainos prognozę dabar!

GOV į vietos valiutas

GovWorld (GOV) Tokenomika

Supratimas apie GovWorld (GOV) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GOVišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie GovWorld (GOV)

Kiek GovWorld(GOV) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GOV kaina USD valiuta yra 0.00171878USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GOV į USD kaina?
Dabartinė GOV kaina USD valiuta yra $ 0.00171878. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra GovWorld rinkos kapitalizacija?
GOV rinkos kapitalizacija yra $ 79.43KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GOV apyvartoje?
GOV apyvartoje yra 46.21MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GOV kaina?
GOV pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.240885USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GOV kaina?
GOV pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00119396USD.
Kokia yra GOV prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GOV yra --USD.
Ar GOV kaina šiais metais kils?
GOV šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GOV kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:38:56(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.