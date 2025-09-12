Daugiau apie GLUB

glub (GLUB) kainos informacija (USD)

glub (GLUB) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas GLUB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GLUB kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GLUB per pastarąją valandą pasikeitė -0.02%, per 24 valandas – -17.68%, o per pastarąsias 7 dienas – -93.16%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

glub (GLUB) rinkos informacija

$ 17.66K
$ 17.66K$ 17.66K

--
----

$ 17.66K
$ 17.66K$ 17.66K

999.45M
999.45M 999.45M

999,448,722.016877
999,448,722.016877 999,448,722.016877

Dabartinė glub rinkos kapitalizacija yra $ 17.66K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GLUB apyvartoje yra 999.45M vienetų, o bendras kiekis siekia 999448722.016877. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 17.66K

glub (GLUB) kainos istorija USD

Šiandienos glub kainos pokytis į USD: $ 0.
glub 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
glub 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
glub 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-17.68%
30 dienų$ 0--
60 dienų$ 0--
90 dienų$ 0--

Kas yra glub (GLUB)

glub glub glub

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

glub kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos glub (GLUB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų glub (GLUB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes glub prognozes.

Peržiūrėkite glub kainos prognozę dabar!

GLUB į vietos valiutas

glub (GLUB) Tokenomika

Supratimas apie glub (GLUB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GLUBišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie glub (GLUB)

Kiek glub(GLUB) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GLUB kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GLUB į USD kaina?
Dabartinė GLUB kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra glub rinkos kapitalizacija?
GLUB rinkos kapitalizacija yra $ 17.66KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GLUB apyvartoje?
GLUB apyvartoje yra 999.45MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GLUB kaina?
GLUB pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GLUB kaina?
GLUB pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra GLUB prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GLUB yra --USD.
Ar GLUB kaina šiais metais kils?
GLUB šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GLUB kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
glub (GLUB) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

