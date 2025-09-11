Daugiau apie USDGLO

Glo Dollar kaina (USDGLO)

1 USDGLO į USD – tiesioginė kaina:

$0.998594
$0.998594$0.998594
-0.20%1D
Glo Dollar (USDGLO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:16:55(UTC+8)

Glo Dollar (USDGLO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.993418
$ 0.993418$ 0.993418
24 val. žemiausia
$ 1.005
$ 1.005$ 1.005
24 val. aukščiausia

$ 0.993418
$ 0.993418$ 0.993418

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

$ 1.13
$ 1.13$ 1.13

$ 0.904862
$ 0.904862$ 0.904862

+0.06%

-0.11%

+0.17%

+0.17%

Glo Dollar (USDGLO) realiojo laiko kaina yra $1. Per pastarąsias 24 valandas USDGLO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.993418 iki aukščiausios $ 1.005 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia USDGLO kaina yra $ 1.13, o žemiausia – $ 0.904862.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, USDGLO per pastarąją valandą pasikeitė +0.06%, per 24 valandas – -0.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.17%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Glo Dollar (USDGLO) rinkos informacija

$ 3.39M
$ 3.39M$ 3.39M

--
----

$ 3.39M
$ 3.39M$ 3.39M

3.40M
3.40M 3.40M

3,400,437.0
3,400,437.0 3,400,437.0

Dabartinė Glo Dollar rinkos kapitalizacija yra $ 3.39M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. USDGLO apyvartoje yra 3.40M vienetų, o bendras kiekis siekia 3400437.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.39M

Glo Dollar (USDGLO) kainos istorija USD

Šiandienos Glo Dollar kainos pokytis į USD: $ -0.001173210945125.
Glo Dollar 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0035550000.
Glo Dollar 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0010611000.
Glo Dollar 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.001173210945125-0.11%
30 dienų$ -0.0035550000-0.35%
60 dienų$ -0.0010611000-0.10%
90 dienų$ 0--

Kas yra Glo Dollar (USDGLO)

Glo Dollar (ticker: USDGLO) is the stablecoin that funds public goods. Stablecoin companies generate $7.4 billion annually from their stablecoin reserves. Our approach is different—we funnel 100% of our profits to charitable causes and public goods.

Glo Dollar kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Glo Dollar (USDGLO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Glo Dollar (USDGLO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Glo Dollar prognozes.

Peržiūrėkite Glo Dollar kainos prognozę dabar!

USDGLO į vietos valiutas

Glo Dollar (USDGLO) Tokenomika

Supratimas apie Glo Dollar (USDGLO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie USDGLOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Glo Dollar (USDGLO)

Kiek Glo Dollar(USDGLO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė USDGLO kaina USD valiuta yra 1.0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė USDGLO į USD kaina?
Dabartinė USDGLO kaina USD valiuta yra $ 1.0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Glo Dollar rinkos kapitalizacija?
USDGLO rinkos kapitalizacija yra $ 3.39MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra USDGLO apyvartoje?
USDGLO apyvartoje yra 3.40MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) USDGLO kaina?
USDGLO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.13USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) USDGLO kaina?
USDGLO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.904862USD.
Kokia yra USDGLO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis USDGLO yra --USD.
Ar USDGLO kaina šiais metais kils?
USDGLO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite USDGLO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
