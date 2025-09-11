Gemini Dollar kaina (GUSD)
+0.03%
+0.08%
+0.40%
+0.40%
Gemini Dollar (GUSD) realiojo laiko kaina yra $1. Per pastarąsias 24 valandas GUSD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.999125 iki aukščiausios $ 1.001 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GUSD kaina yra $ 3.3, o žemiausia – $ 0.78261.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GUSD per pastarąją valandą pasikeitė +0.03%, per 24 valandas – +0.08%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.40%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Gemini Dollar rinkos kapitalizacija yra $ 51.76M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GUSD apyvartoje yra 51.75M vienetų, o bendras kiekis siekia 51747859.29. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 51.76M
Šiandienos Gemini Dollar kainos pokytis į USD: $ +0.00076232.
Gemini Dollar 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0004482000.
Gemini Dollar 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0001157000.
Gemini Dollar 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0001009090836707.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00076232
|+0.08%
|30 dienų
|$ +0.0004482000
|+0.04%
|60 dienų
|$ +0.0001157000
|+0.01%
|90 dienų
|$ +0.0001009090836707
|+0.01%
The Gemini dollar — the world’s first regulated stablecoin — combines the creditworthiness and price stability of the U.S. dollar with blockchain technology and the oversight of U.S. regulators. Get Gemini dollars 1-to-1 for U.S. dollars on Gemini. Gemini dollars can be used on the Ethereum network. ISSUER The Gemini dollar is issued by Gemini Trust Company, LLC, a New York trust company. BANK U.S. dollars that correspond to the Gemini dollars issued and in circulation are held at a U.S. bank and eligible for FDIC “pass-through” deposit insurance, subject to applicable limitations. EXAMINATION The U.S. dollar deposit balance is examined monthly by an independent registered public accounting firm to verify the 1:1 peg. All Independent Accountants’ Reports are published and available here. SECURITY AUDIT The Gemini dollar is a cryptographic token built on the Ethereum Network according to the ERC20 standard for tokens. The code of the Gemini dollar smart contracts has been audited by Trail of Bits, Inc., an information security research & development firm, whose report is publicly available here. Gemini was founded four years ago with a mission: build a bridge to the future of money. Gemini dollar aims to combine creditworthiness and price stability of the U.S. dollar with blockchain and the oversight of U.S. regulators, the New York State Department of Financial Service. Gemini dollar is a stable value coin that is: 1. issued by Gemini, a New York trust company 2. strictly pegged 1:1 to the U.S. dollar 3. built on Ethereum network according to ERC20 token standards Starting 10th September 2018, you will be able to convert U.S. dollars in your Gemini account into Gemini dollars and withdraw them to an Ethereum address. You will also be able to automatically convert GUSD back as USD into your Gemini account. GUSD is expected to be listed on Bibox soon.
